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Avustralya ABD ile 2.5 milyar dolar değerinde askeri anlaşma imzaladı

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Avustralya, ordusunun zırhlı araç filosunu yenilemek için ABD ile 2.5 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladı.
Avustralya ABD ile 2.5 milyar dolar değerinde askeri anlaşma imzaladı

Avustralya, ordusunun zırhlı araç filosunu yenilemek için ABD ile 2.5 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladı.

Avustralya, 2007 yılında satın aldığı 59 adet M1A1 tankının yerine ABD'den 75 adet M1A2 Abrams ana muharebe tankı satın almayı kabul etti.

Savunma Bakanı Peter Dutton, Avustralya medyasına yaptığı açıklamada, "Piyade savaş araçları, muharebe mühendislik araçları ve kundağı motorlu obüslerle donatılan yeni Abrams, askerlerimize en iyi başarı ve zarardan korunma olasılığını verecek" dedi. .

M1A2 Abrams, komuta, kontrol, iletişim, bilgisayarlar ve istihbarat sistemleri dahil olmak üzere savunma yeteneklerindeki en son gelişmeleri içerecek ve Avustralya'da amaçlanan tank mühimmatı üretiminden yararlanacak.

Ordu komutanı Korgeneral Rick Burr, tankların Avustralya'nın müttefik kuvvetlere katılımında çok önemli bir rol oynayacağını söyledi. "Çok yönlülükleri nedeniyle tanklar, bölgedeki çok çeşitli senaryolarda, ortamlarda ve çatışma seviyelerinde kullanılabilir" dedi. 

Anlaşmaya göre Avustralya ayrıca 29 saldırı ihlali aracı, 17 ortak saldırı köprüsü aracı ve altı zırhlı kurtarma aracı alacak. İlk araçların 2024'te gelmesi bekleniyor.

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