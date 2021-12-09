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Avustralya Başbakan Yardımcısı COVID-19’a yakalandı

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İngiltere üzerinden ABD’ye giden Avustralya Başbakan Yardımcısı ve iktidar ortağı Ulusal Parti Başkanı Barnaby Joyce’un koronavirüs testi pozitif çıktı.
Avustralya Başbakan Yardımcısı COVID-19’a yakalandı

İngiltere üzerinden ABD’ye giden Avustralya Başbakan Yardımcısı ve iktidar ortağı Ulusal Parti Başkanı Barnaby Joyce’un koronavirüs testi pozitif çıktı.

Avustralya hükümetinin yeni sosyal medya düzenlemeleri planlamasıyla ilgili çalışmaları görüşmek için gittiği Washington’dan Avustralya Yayın Kurumuna konuşan Joyce, COVID-19’u Londra’da kaptığını düşündüğü söyledi.

Joyce, COVID-19 aşısının çift dozunu da yaptırdığını ve durumunun iyi olduğunu vurgulayarak, bacaklarında yorgunlukla birlikte ağrı hissettiğini, hastalığının hafif olduğunu ve hasta olup olmadığından emin olmadığını dile getirdi.

Tek başına bir otel odasında karantinaya girmesi nedeniyle üzgün olduğunu belirten Joyce, "Açıkçası hayal kırıklığına uğramış durumdayım, 10 gün boyunca tek başıma bir odaya kapatılacağım. Kriketin hangi kanalda olduğunu bulabilirsem çok daha iyi olacağım" dedi.

 Avustralya'da son 24 saatte 10 kişi daha öldü

COVID-19'un delta ve omicron varyantlarına karşı mücadelenin devam ettiği Avustralya’da yeni vaka sayılarındaki artış ve can kayıpları da sürüyor.

Toplam can kaybı 2 bin 84

Son 24 saatte Victoria eyaletinde 9, Yeni Güney Galler eyaletinde 1 kişinin daha ölmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 2 bin 84’e yükseldi.

Yeni vaka sayılarındaki artışın devam ettiği Victoria’da 1232, NSW’de 420, ACT’de 4, Kuzey Bölgesi’nde 3 kişi virüse yakalanırken, diğer eyaletlerde yeni vaka bildirilmedi.

Resmi verilere göre, Kovid-19'un ilk kez 25 Ocak 2020’de kaydedildiği ülkede, bugüne kadar 223 bin 922 kişi virüse yakalandı.

-Yeni Zelanda’da 105 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 105 kişi daha COVID-19’a yakalandı.

Aktif vaka sayısının 6 bin 558’e çıktığını bildiren Sağlık Bakanlığı, 5'i yoğun bakımda olmak üzere 70 kişinin tedavi altında olduğunu açıkladı.

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