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Avustralya Başbakanı'ndan yangın krizinde 'hata yaptık' itirafı

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Avustralya Başbakanı'ndan yangın krizinde 'hata yaptık' itirafı
Avustralya Başbakanı'ndan yangın krizinde 'hata yaptık' itirafı

Avustralya'yı kavurup kül eden yangınlarda en az 28 insan ölür, yüz binlerce yaban hayvanı can verirken, Hawai'de tatil yapmış, yangınları ciddiye almaz görüntü çizmiş Başbakan Scott Morrison nedamet getirdi.

Yangın kriziyle ilgili ABC kanalına mülakat veren Avustralya Başbakanı Scott Morrison "Bazı şeyleri sahada çok daha iyi halledebilirdim" dedi.

Son haftalarda yangınlardan en çok etkilenen Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerini ziyaret eden Morrison, yerel halkın tepkisiyle karşılaşmıştı.

Cobargo kasabasında bir kadının yangınla mücadeleye yeterince kaynak aktarmamakla eleştirdiği Morrison'a "Budala", "Bir daha buradan oy alamazsın" diye bağıranlar olmuştu.

Tepkileri "Bunlar hassas çevreler, çok duygusal çevreler. Başbakanlar da kandan candan bu insanlarla muhatap olurken" diye değerlendiren Morrison, itfaiyenin büyük baskı altında olduğunu kabul etti.

Felakete mukabele etmede daha doğrudan rol oynama konusunda hükümetin 'yeni bir arzu' içinde olduğundan söz eden Liberal Parti lideri, yangın krizine yapılan müdahale konusunda üst düzey yargı yetkililerinin oluşturacağı bir komisyonun kamu soruşturması açması önerisini getireceğini söyledi.

Dünyaca ünlü 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg dahil pek çok kişinin yangının çapını ve şiddetini artırdığı düşünülen iklim değişikliğiyle yeterince mücadele etmemekle suçladığı Avustralya Başbakanı, hükümetinin iklim değişikliğinin etkilerini hesaba kattığını savundu.

"Daha uzun, daha sıcak, daha kuru yazlar yaşıyoruz. Bunda iklimdeki büyük değişikliklerin etkisi olduğu aşikar" diyen Morrison, BM'nin Paris İklim Anlaşması'ndaki Avustralya'nın taahhütlerini yerine getirmek için çalıştıklarını dile getirdi. Ancak ilkim değişikliğiyle mücadele için küresel çözüm gerektiğini ifade etti.

Cuma günü Avustralya çapında düzenlenen iklim değişikliği protestolarına on binlerce kişi katıldı.

Sydney, Melbourne ve Canberra'nın başını çektiği büyük şehirlerde göstericiler Morrison hükümetinden fosil yakıt kullanımının bırakılması sürecine geçilmesini talep etti.

Yaz mevsimindeki Avustralya'da yağmur mevsimine girilmeden yangın krizinin bitmesi beklenmiyor.

 

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