Avustralya koronavirüs aşısını tüm vatandaşlarına ücretsiz yapacak

Avustralya, ilaç şirketi AstraZeneca ile anlaştığını açıklayarak koronavirüs aşısını tüm vatandaşlarına ücretsiz yapacağını duyurdu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison "Anlaşmamıza göre Oxford Üniversitesi'nin Covid-19 aşısını her Avustralyalı ücretsiz olacak." dedi.

Başbakan, öncelikle aşının başarılı, güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Morrison, Oxford Üniversitesi'nin aşı çalışmalarının üç aşamadan oluştuğunun altını çizdi. Aşının işe yaradığının kanıtlanması için daha çok çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Başbakan Morrison, aşının etkili olduğu ispatlanırsa bunu kendileri üretmeye başlayacaklarını kaydetti. Bu durumda 25 milyon Avustralyalı'ya aşıyı bedava yapacaklarını söyledi.