Avustralya'da koronavirüsten can kaybı 1405’e yükseldi

Victoria’da son 24 saatte 1838 kişinin virüse yakalanmasıyla eyalette bir gündeki en yüksek vaka sayısı kaydedilirken, NSW’de 646, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 40 kişiye daha COVID-19 teşhisi kondu.

Avustralya'da koronavirüsün Delta varyantına karşı aylardır uygulanan sıkı tedbirlere rağmen, Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerinde yaşanan can kayıplarıyla, ülkede virüsten ölenlerin sayısı bin 405'e çıktı.

Victoria’da son 24 saatte 1838 kişinin virüse yakalanmasıyla eyalette bir gündeki en yüksek vaka sayısı kaydedilirken, NSW’de 646, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 40 kişiye daha COVID-19 teşhisi kondu.

Ülkenin diğer eyaletlerinde virüsten yeni can kaybı yaşanmazken, Delta varyantının etkisindeki NSW’de 11, Victoria’da 5 kişinin daha COVID-19’dan hayatını kaybetmesiyle, ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 1405’e yükseldi.

Toplam 122 bin 567 kişinin virüse yakalandığı Avustralya’daki, 24 bin 122 aktif vakadan 306’sı yoğun bakımda olmak üzere 1520 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda’da 47 kişiye daha COVID-19 teşhisi konuldu

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3’ü yurt dışından dönenler arasında olmak üzere 47 kişi COVID-19’a yakaladı.

Vatandaşları ve daimi oturma izni olanlar dışındakilere sınırlarını kapalı tutan ülkedeki 422 aktif vakadan, 25'inin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 4 bin 527 COVID-19 vakası kaydedilirken, virüse yakalananlardan 28’i hayatını kaybetti.