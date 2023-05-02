Avustralya’dan itiraf: Çin’e karşı savunmasızız

Avustralya'nın "en kapsamlı" savunma raporu, Çin'e karşı savunmasız olduklarını ortaya koydu.

Avustralya’nın “en kapsamlı” savunma raporunda, Çin ile oluşabilecek çatışma senaryolarında ülke savunmasının yetersiz kalacağı belirtildi.

Sydney Morning Herald’ın haberine göre, savunma raporunun “gizli” versiyonuna ulaşan kaynaklar, Savunma Bakanlığından güvenlik uzmanlarının, Avustralya’yı silahlı çatışmalara çekebilecek belirli savaş senaryoların analizini yaptığını söyledi. Analizlerde, ABD ile Çin arasında Tayvan nedeniyle çıkan olası savaşın yanı sıra Çin’in Solomon Adaları gibi Avustralya’ya komşu ülkede kalıcı askeri üs kurmasına ilişkin stratejiler değerlendirildi.

İncelenen savaş senaryolarında, bölgede, Çin ile çıkabilecek olası çatışmada, Avustralya ordusunun yetersiz ve savunmasız kalabileceği tespit edildi. Henüz tamamı halka açıklanmayan savunma raporunda, “Çatışma olasılığı dahil güç rekabetinden kaynaklanan potansiyel tehditlere karşı Avustralya’nın savunmasını kapsayan yeni bir doktrin hazırlanması” yönünde önerilere yer verildi.

Raporda, kara ile deniz operasyonlarına odaklanılması ve özellikle ordunun elden geçirilmesi gerektiğine işaret edildi.

Hükümetin, Savunma Kuvvetlerinin askeri personel krizini çözmeye çalışacağı belirtilen raporda, askerlere, ilk hizmet sürelerinin bitiminde orduda 3 yıl daha hizmet etmesi karşılığında 50 bin dolara kadar prim verilebileceği gibi çeşitli çözüm önerileri yer aldı. Bu kapsamda askeri personel krizinin çözülebilmesi için 4 yılda 400 milyon dolar harcanacağı kaydedildi.

Savunma alanındaki açıkların kapatılabilmesi için muhalefet ve eski askeri yetkililer, hükümeti, yabancıların Savunma Kuvvetlerinde görev yapmasına izin vermeye çağırıyor.