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Avustralyalı balıkçılar dev bir balık buldu

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Balıkçılar, Güney Avustralya kıyılarında yaklaşık iki buçuk metre boyunda ve yüzlerce kilo ağırlığında bir ay balığı buldu.
Avustralyalı balıkçılar dev bir balık buldu

Daily Mail'de yer alan habere göre, iki balıkçı popüler balıkçılık ve dinlenme yeri olan Murray Nehri ağzının 25 kilometre doğusunda dev bir ay balığı buldu.

 

Balıkçılardan biri, "Uzaktan ilk gördüğümüzde, onu bir ağaç sandık" dedi.

Balıkçılar, ay balığının fotoğrafını sosyal ağlardaki hesaplarından paylaştı, ancak paylaşıma yorum yapan birçok kullanıcı bunun ‘fake' olduğuna dair yorum yaptı.

Güney Avustralya Müzesi'nden Ralph Foster, bu balıkların, çoğu zaman onların ölümüne neden olan denizanası sandıkları plastik poşetleri yediğini belirtti.

Uzunluğu üç metre, yüksekliği ise dört metreye kadar ulaşabilen ay balığının ağırlığı iki buçuk tona kadar varabiliyor. Garip bir vücut yapısına sahip bu balık türü, tropik sularda bulunuyor ve yüzgeç benzerliğinden dolayı köpekbalıklarıyla karıştırılıyor.

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