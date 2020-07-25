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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki ilk cuma namazı dünya basınında yankı buldu

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki ilk cuma namazı dünya basınında yankı buldu
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki ilk cuma namazı dünya basınında yankı buldu

Japonya basını, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazına geniş yer verdi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazı dünya basınında geniş yer buldu.
Japonya

Japon basınındaki haberlerde Ayasofya-i Kebir Camii’nin 86 yıl sonra müzeden camiye döndürülmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi liderlerin ilk cuma namazına katılması ve cami dönüşümündeki iç reforma değinildi.

Asahi Shimbun, “Camiye çevrilmesinin ardından Ayasofya’da ilk cuma namazı edası” başlığını kullandığı haberde, ibadet saatinden 2 saat önce namaz kılacakların tüm yolları doldurduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kur’an-ı Kerim okuduğu fotoğrafın kullanıldığı haberde, “Namazda örtülecek Hristiyanlık motifleri daha sonra açılacak ve tüm ziyaretçiler Ayasofya’yı ücretsiz gezebilecek.” bilgisi yer aldı.

Yomiuri Shimbun, “Dünya mirası Ayasofya ‘camileştirilerek’ ibadete açıldı” başlığını kullandığı haberinde, Bizans İmparatorluğundan itibaren Ayasofya’nın tarihine ve İstanbul’un fethiyle Osmanlı Devleti’nin kontrolüne geçmesine değinildi.

Cami ve meydanında ilk cuma namazı için buluşanların yer aldığı fotoğrafın kullanıldığı haberde, cami içine serilen mavi halılara ve minarelerden 5 vakit okunacak ezana ilişkin de bilgi verildi.

Tokyo Shimbun, “Ayasofya’da ilk cuma namazı” başlıklı haberinde, Istanbul’daki dünya mirasının 86 yıl sonra Erdoğan’ın kararıyla yeniden camiye dönüştürüldüğünü kaydetti.

Dönüşüme yönelik Avrupalı devletlerin tepkilerine de yer verilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi liderlerin ilk safta yer aldığını gösteren fotoğraf karesi kullanıldı.

Nihon Keizai Shimbun, Jiji Tsuushinsha, Okinawa Times, Nikkan Sports gazeteleri internet sitelerinde açılışa yer verirken, kamu yayıncısı NHK, Kyodo haber ajansı, Nippon News Network (NNN), Tokyo Broadcasting System (TBS) kanallarında açılışa dair fotoğraf ve görüntüler servis edildi.

Öte yandan caminin açılışı ve ilk cuma namazı uluslararası basının Japonya’daki yayın organlarında da yer buldu.
Katar

Katar’daki gazeteler bugünkü nüshalarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kılınan ilk cuma namazını “Tarihi gün” olarak niteledi.

Al-sharq gazetesi başlıklarından birini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “(Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi) Tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer.” açıklamasına ayırdı.

Gazete, Anadolu Ajansının cuma namazına ilişkin verdiği haberler ile yetkililerin açıklamalarını kapsamlı şekilde yayımladı.

Raya gazetesi de ilk sayfasında “Ayasofya tarihi bir cuma gününde namaz kılanlarla mamur” başlığını kullandı. Cuma hutbesinde verilen mesajları aktaran gazete, “Ayasofya kubbesinin altından tüm beşeriyete adalet, barış ve merhamet çağrıları yapıldı. Evrensel değerlerin ve ahlaki ilkelerin korunmasına teşvik edildi” ifadelerini sayfalarına taşıdı.

Vatan gazetesi de ilk sayfasında, “Erdoğan, Ayasofya’daki ilk cuma namazında Kur’an-ı Kerim tilavet etti” başlığına yer verdi.

Gazetenin görüş sütununda “Tarihi gün” başlığıyla yapılan değerlendirmede, 86 yıl sonra Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla dün Türkiye ve İslam dünyası için tarihi bir gün yaşandığı, eşsiz mimari eserin yeniden İslam ümmetine geçmesiyle bu yüce ümmetin yeniden tam ihtişamını kazanmasının ümit edildiği vurgulandı.

Cuma namazına 350 bin kişinin katıldığı bilgisi aktarılan gazetede, “Kardeş Türk halkının ve İslam ümmetinin sınırları aşan bir sevince sahip olduğu” kaydedildi.

Gazete haberini “Allah’a hamdolsun” sözleriyle sonlandırdı.

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