Ayasofya'da namaz kılınacak alanlara giriş yarın 10.00'da başlayacak

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Ayasofya Camisi'nde namaz kılınacak alanlara misafirlerimizin girişleri yarın sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır" dedi. Yerlikaya salgın nedeniyle kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alanın namaz kılma yeri olarak belirlendiğini söyledi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:
- (Ayasofya Camisi) Namaz kılınacak alanlara misafirlerimizin girişleri yarın sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır.
- Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi.
- Misafirlerimizin en büyük arzularının, Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak olduğunu biliyoruz. Ayasofya Camimiz sabaha kadar açık olacak.
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