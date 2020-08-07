Ayasofya'da üçüncü cuma namazı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazı'nı kılmak için Ayasofya Camisi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın namaz sonrası açıklama yapması bekleniyor.

Ayasofya Camisi'nde üçüncü cuma namazı kılındı.

Namaza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cami içinin dolmasının ardından cemaat, Ayasofya Meydanı'nda belirlenen alanlarda sosyal mesafeyi gözeterek saf tuttu. Ayrıca Fatih Belediyesi ekipleri vatandaşlara namaz öncesinde ücretsiz olarak tek kullanımlık seccade, dezenfektan, maske ve su dağıtıldı.

Hutbe İngilizce ve Arapça da okundu

İmam Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, bugün hutbeyi İngilizce ve Arapça olmak üzere iki dilde daha okudu.