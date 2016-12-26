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Aysergi'de akılalmaz olay!

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Aysergi'de akılalmaz olay!
Sahilden araçlara geçtikleri için ateş etti...

Geçtiğimiz gün Aysergi’de akılalmaz bir olay yaşandı.

Saatlerin 17.30’u gösterdiği sıralarında, Yeniboğaziçi’nde T.Ç. (E-62), iki ayrı şahısın sahilden araç ile geçtikleri gerekçesiyle, bulunduğu yerden 300 metre uzağında durmakta olan söz konusu araçlara tasarufundaki av tüfeği ile ateş etti.

Açtığı ateş sonucu bir aracın sol kapı kaportası ile camı hasar gördü.

Büyük bir şans eseri olayda vurulan olmazken, bahse konu şahısın tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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