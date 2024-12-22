  • BIST 9724.5
  • Altın 2968.283
  • Dolar 35.1895
  • Euro 36.7272
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Az nüfus, az gürültü: Yavaş turizm için Avrupa'nın en huzurlu bölgeleri

»
Gürültü kirliliği, uyku bozukluğu ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.
Az nüfus, az gürültü: Yavaş turizm için Avrupa'nın en huzurlu bölgeleri

Kasaba ve şehirler her geçen yıl daha gürültülü ve daha kalabalık hale gelirken, pek çok gezginin tatilde huzur ve sükunet araması şaşırtıcı değil.

'Yavaş turizm' için büyüyen bir trend cevap olabilir. Sosyal medya platformu Pinterest tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2023'ten bu yana 'sessiz yerler' ve 'sakin yerler' aramaları sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 42 oranında artarken, kullanıcılar özellikle orman yürüyüşleri, ada inzivaları gibi aktivitelere ilgi gösteriyor.

Sakin inzivalara kaçma arzusu yüzeysel bir mesele değil. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ - WTO) tarafından "insan faaliyetlerinin yarattığı istenmeyen veya zararlı dış mekan sesi" olarak tanımlanan gürültü kirliliği, uyku bozukluğu ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Avrupa'daki insanların yüzde 40'ından fazlası ulaşımdan kaynaklanan ve zararlı olduğu düşünülen gürültü seviyelerine maruz kalmaktadır.

Şehirlerdeki ses seviyelerini ölçen bir uygulama olan SoundPrint'in kurucusu Greg Scott, "Günlük hayatımızın büyük bir kısmı gürültü ve kontrol edilemeyen kesintilerle dolu, bunların birçoğu da kentsel ortamlardaki gürültülü caddelerden kaynaklanıyor," diyor.

Neyse ki, daha sakin yerler kolayca ulaşılabilecek mesafede.

Powys, Galler'de kalabalıktan kaçının

Yemyeşil tepelerin, güzel bozkırların ve antik miras alanlarının ülkesi olan Powys, huzurlu kırsal alanlardan hoşlanan insanlar için uzun zamandır popüler bir seçim.

Powys, Wales'de Vyrnwy Gölü.
Powys, Wales'de Vyrnwy Gölü.Inspired Images

Northumberland'deki konaklama sitesi Cottages tarafından yaptırılan ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra sunulan huzurlu uğraşları analiz eden araştırmada, 2023 yılında 'huzur ve sessizlik için en iyi yer' olarak taçlandırıldı. Kilometre kare başına sadece 26 kişinin düştüğü bölge sessizliği garanti ediyor.

Bölge aynı zamanda yıldız gözlemciliği için de ideal. Karanlık gökyüzü alanları açısından Birleşik Krallık'ta ikinci sırada yer almaktadır.

İsviçre'nin Zürih kentinde az gürültünün keyfini çıkarın

Bir şehir olmasına rağmen Zürih, kentsel yaşamın olağan kaosundan uzak bir dünya olmaya devam ediyor. İşitme teknolojisi şirketi Mimi tarafından DSÖ verilerine dayanılarak 2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Zürih dünyanın en az gürültü kirliliğine sahip şehri.

Zürih'te gün batımı.
Zürih'te gün batımı.Ilya Bronskiy

Karla kaplı dağlar, sakin göller ve yürünebilir sokaklar da bu yılın başlarında Zürih'i Avrupa'nın en yaşanabilir şehri yaptı.

Parc del Montnegre, İspanya'da huzurlu parklar bulun

Katalonya'nın Barselona ilinde koruma altındaki büyük bir doğal alan olan Montnegre Masifi'nde yer alan bu dağlık arazi, 2021 yılında Quiet Parks International tarafından İspanya'nın ilk Kentsel Sessiz Parkı seçildi.

Barselona'ya arabayla sadece 40 dakikalık mesafede, çam ormanlarının yanı sıra Ortaçağ kiliselerini de içeren 15 hektarlık alanın yakınında milyonlarca insan yaşıyor.

İsveç'in Bohuslän sahilindeki sessiz adalara kaçış

İsveç'in batı kıyısının en kuzeyinde yer alan Bohuslän, Avrupa Çevre Ajansı tarafından Avrupa'nın en sakin bölgelerinden biri olarak tanımlandırıldı.

İsveç'in Bohuslän kıyısındaki Grundslund'da ufuk görüntüsü.
İsveç'in Bohuslän kıyısındaki Grundslund'da ufuk görüntüsü.Hanna Johansson

Dramatik kıyı şeridi ve Bronz Çağı sanatıyla dikkat çeken Bohuslän, pitoresk balıkçı köylerini, doğa rezervlerini ve kendine özgü kırmızı kayıkhanelerle dağılmış 8.000'den fazla adayı korur.

Washington'daki Hoh Yağmur Ormanı'nda sessizlik için bir sığınağa seyahat edin

Avrupa'nın ötesinde, Washington eyaletinin batısındaki bu koruma altındaki orman, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekolojik açıdan en çeşitli ortamlardan biridir.

ABD'nin Washington eyaletindeki Hoh Yağmur Ormanları.
ABD'nin Washington eyaletindeki Hoh Yağmur Ormanları.Jeffrey Eisen

Sürdürülebilirlik vakfı One Square Inch of Silence tarafından 2005 Dünya Günü'nde sessizlik için bir sığınak olarak adlandırıldı ve o zamandan beri gürültü kirliliğinden ve yollardan arındırılmış bir bölge olarak korunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turizm Şöleni 2024 başlıyor17 Nisan 2024 Çarşamba 12:36
  • 9 günlük bayram tatilinde 9 rota önerisi20 Mart 2024 Çarşamba 10:44
  • Türkiye’den 10 Yunan adasına kapıdan 7 günlük vize uygulaması mart ayında başlıyor25 Şubat 2024 Pazar 20:02
  • Tolun: Tanıtım faaliyetlerin daha çok önem verilmeli08 Şubat 2024 Perşembe 15:06
  • Otelciler Birliği, yeni yıl tatili doluluk tahminlerini açıkladı25 Aralık 2023 Pazartesi 14:31
  • KITSAB başkanlığına yeniden Orhan Tolun getirildi26 Kasım 2023 Pazar 10:53
  • Konaklamaya yeni bakış açısı: Dünyanın en ince oteli19 Kasım 2023 Pazar 08:45
  • KITSAB Asbaşkanı Oğuz Akançay: Ülkemizi temsil etmek gurur verici18 Kasım 2023 Cumartesi 16:22
  • Ataoğlu: Kuzey Kıbrıs’ın İngiltere’deki bilinilirliğini daha da artıracağız22 Ekim 2023 Pazar 12:45
  • Sabiha Gökçen'in uyku kabinlerine ödül28 Eylül 2023 Perşembe 12:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti