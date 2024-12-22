Az nüfus, az gürültü: Yavaş turizm için Avrupa'nın en huzurlu bölgeleri

Gürültü kirliliği, uyku bozukluğu ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Kasaba ve şehirler her geçen yıl daha gürültülü ve daha kalabalık hale gelirken, pek çok gezginin tatilde huzur ve sükunet araması şaşırtıcı değil.

'Yavaş turizm' için büyüyen bir trend cevap olabilir. Sosyal medya platformu Pinterest tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2023'ten bu yana 'sessiz yerler' ve 'sakin yerler' aramaları sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 42 oranında artarken, kullanıcılar özellikle orman yürüyüşleri, ada inzivaları gibi aktivitelere ilgi gösteriyor.

Sakin inzivalara kaçma arzusu yüzeysel bir mesele değil. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ - WTO) tarafından "insan faaliyetlerinin yarattığı istenmeyen veya zararlı dış mekan sesi" olarak tanımlanan gürültü kirliliği, uyku bozukluğu ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Avrupa'daki insanların yüzde 40'ından fazlası ulaşımdan kaynaklanan ve zararlı olduğu düşünülen gürültü seviyelerine maruz kalmaktadır.

Şehirlerdeki ses seviyelerini ölçen bir uygulama olan SoundPrint'in kurucusu Greg Scott, "Günlük hayatımızın büyük bir kısmı gürültü ve kontrol edilemeyen kesintilerle dolu, bunların birçoğu da kentsel ortamlardaki gürültülü caddelerden kaynaklanıyor," diyor.

Neyse ki, daha sakin yerler kolayca ulaşılabilecek mesafede.

Powys, Galler'de kalabalıktan kaçının

Yemyeşil tepelerin, güzel bozkırların ve antik miras alanlarının ülkesi olan Powys, huzurlu kırsal alanlardan hoşlanan insanlar için uzun zamandır popüler bir seçim.

Powys, Wales'de Vyrnwy Gölü.Inspired Images

Northumberland'deki konaklama sitesi Cottages tarafından yaptırılan ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra sunulan huzurlu uğraşları analiz eden araştırmada, 2023 yılında 'huzur ve sessizlik için en iyi yer' olarak taçlandırıldı. Kilometre kare başına sadece 26 kişinin düştüğü bölge sessizliği garanti ediyor.

Bölge aynı zamanda yıldız gözlemciliği için de ideal. Karanlık gökyüzü alanları açısından Birleşik Krallık'ta ikinci sırada yer almaktadır.

İsviçre'nin Zürih kentinde az gürültünün keyfini çıkarın

Bir şehir olmasına rağmen Zürih, kentsel yaşamın olağan kaosundan uzak bir dünya olmaya devam ediyor. İşitme teknolojisi şirketi Mimi tarafından DSÖ verilerine dayanılarak 2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Zürih dünyanın en az gürültü kirliliğine sahip şehri.

Zürih'te gün batımı.Ilya Bronskiy

Karla kaplı dağlar, sakin göller ve yürünebilir sokaklar da bu yılın başlarında Zürih'i Avrupa'nın en yaşanabilir şehri yaptı.

Parc del Montnegre, İspanya'da huzurlu parklar bulun

Katalonya'nın Barselona ilinde koruma altındaki büyük bir doğal alan olan Montnegre Masifi'nde yer alan bu dağlık arazi, 2021 yılında Quiet Parks International tarafından İspanya'nın ilk Kentsel Sessiz Parkı seçildi.

Barselona'ya arabayla sadece 40 dakikalık mesafede, çam ormanlarının yanı sıra Ortaçağ kiliselerini de içeren 15 hektarlık alanın yakınında milyonlarca insan yaşıyor.

İsveç'in Bohuslän sahilindeki sessiz adalara kaçış

İsveç'in batı kıyısının en kuzeyinde yer alan Bohuslän, Avrupa Çevre Ajansı tarafından Avrupa'nın en sakin bölgelerinden biri olarak tanımlandırıldı.

İsveç'in Bohuslän kıyısındaki Grundslund'da ufuk görüntüsü.Hanna Johansson

Dramatik kıyı şeridi ve Bronz Çağı sanatıyla dikkat çeken Bohuslän, pitoresk balıkçı köylerini, doğa rezervlerini ve kendine özgü kırmızı kayıkhanelerle dağılmış 8.000'den fazla adayı korur.

Washington'daki Hoh Yağmur Ormanı'nda sessizlik için bir sığınağa seyahat edin

Avrupa'nın ötesinde, Washington eyaletinin batısındaki bu koruma altındaki orman, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekolojik açıdan en çeşitli ortamlardan biridir.

ABD'nin Washington eyaletindeki Hoh Yağmur Ormanları.Jeffrey Eisen

Sürdürülebilirlik vakfı One Square Inch of Silence tarafından 2005 Dünya Günü'nde sessizlik için bir sığınak olarak adlandırıldı ve o zamandan beri gürültü kirliliğinden ve yollardan arındırılmış bir bölge olarak korunuyor.