Azeri ve Türk özel kuvvetlerinden ortak tatbikat kapsamında taarruz

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Azeri ve Türk özel kuvvetlerinin katılımıyla büyük çapta ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirildi. Özel kuvvet birlikleri, tatbikat kapsamında stratejik noktalara taarruzda bulundu.

Bakanlığın açıklamasında, “Azerbaycan ile Türkiye arasındaki, canlı atışların yapıldığı büyük çaplı taktik tatbikatlara özel kuvvet birimleri de dahil edildi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, özel kuvvet birlikleri, helikopterlerle belirlenen noktalara iniş yaptı, farklı arazi üzerinden gizlice hareket ederek önemli stratejik ve askeri tesislere taarruzda bulundu.

Kara kuvvetleri arasındaki tatbikatlar 1-5 Ağustos’ta Bakü ve Nahçıvan’da gerçekleştirildi, hava kuvvetlerinin yer aldığı tatbikatlar ise 29 Ağustos-10 Ağustos’ta Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah’ta devam ediyor.

Tatbikatta iki ülkenin askerlerinin yanı sıra zırhlı araçları, topçu düzenekleri, havanları, hava araçları ve hava savunma teçhizatı yer alıyor.