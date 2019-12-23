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Baba, oğlunun saç kesimini beğenmedi; berberi vurdu

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Baba, oğlunun saç kesimini beğenmedi; berberi vurdu
Baba, oğlunun saç kesimini beğenmedi; berberi vurdu

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan bir adam, 13 yaşındaki oğlunun saç kesimini beğenmediği için tartıştığı berberi vurdu.

Polis, Twitter hesabı aracılığıyla, ihbar üzerine Houston kenti yakınlarındaki Katy kentindeki bir berber dükkanına gitti.

Berber dükkanındaki bir çalışanın müşteri tarafından vurulduğu duyurulan polis açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Silahlı saldırıyı düzenleyen müşteri kaçmış, yakalamak için tüm birimlerimiz devrede. 13 yaşındaki oğlunun saçı kesilmiş ve beğenmemiş. Bunun üzerine tartışma çıkmış. Evine gitmiş geri dönmüş. Taraflar berberin para almaması konusunda anlaşmış ancak sonra müşteri oğlunun gözü önünde ateş etmiş. ”

Hastaneye kaldırılan berberin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. 

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