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Bağımsızlık İttifakı Cumhurbaşkanı Akıncı'yı eleştirdi

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Bağımsızlık İttifakı, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’yı seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşma nedeniyle protesto etti.
Bağımsızlık İttifakı Cumhurbaşkanı Akıncı'yı eleştirdi

Bağımsızlık İttifakı, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’yı seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşma nedeniyle protesto etti.

Bağımsızlık İttifakı adına yazılı açıklama yapan Hasan Yılmaz Işık, Cumhurbaşkanı  Akıncı’nın  “Savaş değil barış! Biat değil özgürlük!” ifadelerinin “hiç de olumlu olmayan, kabul edilemez, tahrik edici” olduğunu savundu.

Işık, “Kıbrıs Türkü’nün Anavatan’a bağlılığını “biat” olarak tanımlayıp seçim propagandası olarak kullanan Cumhurbaşkanı adayı Akıncı’nın bu mesajlarını İttifakımız hiç de masumane bulmamakta Yavru vatan ile  arasındaki bağları koparmaya yönelik bilinçli bir kampanya olduğunu  önemle vurgulamakta ve şiddetle protesto etmektedir” dedi.

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