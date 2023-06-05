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Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Güneşköy’de halk ile buluştu.. BY vites artırdı...

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Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Güneşköy’de halk ile buluştu.. BY vites artırdı...
Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Güneşköy’de halk ile buluştu.. BY vites artırdı...

Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Güzelyurt Bölgesi’nde bulunan Güneşköy’de halk ile buluştu.

Halka, Bağımsızlık Yolu’nun sermayeye ve Ankara egemenlerinin dayatmalarına karşı politikalarını anlatan Ersoy, amaçlarının emekten ve emekçiden yana taleplerini meclise taşımak olduğunu vurguladı.

“MUHACERETE SIKI DENETİM GETİRİLMELİ”
Nüfus politikasıyla ilgili olarak, kimlikle girişlere son verilmesi gerektiğini ifade eden Ersoy, muhacerete sıkı denetim getirilmesi gerektiğini vurguladı. Üniversite öğrencilerinin de muhaceretlerinin kontrol altına alınması gerektiğini dile getiren Ersoy, kayıt dışı ekonomi ile bu yöntemle mücadele edilebileceğini söyledi. Ersoy, vize uygulamasının ağırlaştırılması, işsizlik ortadan kalkana kadar yatay geçiş ve yenileme dışında yeni çalışma izni verilmemesi gerektiğini ekledi.

“SOSYAL KONUT PROJELERİ İLE HALK RAHAT BİR NEFES ALACAK”
Ersoy, güvenli, ekolojik ve ekonomik sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesiyle, artan döviz ve ev fiyatlarına karşın halkın rahat bir nefes alacağını ifade etti. Asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi mücadelesini anlatan Ersoy, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun asgari ücretliyi temsil etmediğini belirterek, komisyonun derhal lağvedilmesi gerektiğini söyledi.

Kamusal kaynakların, hükümetler ve mecliste bulunan rejim partileri tarafından patronlara aktarıldığını ifade eden Ersoy, özellikle eğitim ve sağlık sektörlerinde problemler yaratıldığına dikkat çekti. Ersoy, Bağımsızlık Yolu’nun kamusal, nitelikli ve ücretsiz eğitim, sağlık, ulaşım, enerji ve barınmanın en temel insan hakkı olduğunu söyledi.

Kamusal olanı güçlendirmek için kaynak önerilerinin, ultra zenginlerden alınacak olan servet vergisi olduğunu anlatan Ersoy, emekçinin alın teri üzerinden kazanılan servetin halka geri dönmediğini belirtti.

AKSA’nın derhal kamulaştırılması ve KIB-TEK’in özerk bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyleyen Ersoy, konutlarda 0-250 KWS tarifeye kadar elektrik tüketiminin ücretsiz olması gerektiğini dile getirdi.

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