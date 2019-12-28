  • BIST 113.684
  • Altın 289,393
  • Dolar 5,9525
  • Euro 6,6449
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Bağımsızlık Yolu: “Yeni tüzükle bazı araziler yapılaşmaya açıldı”

» »
Bağımsızlık Yolu: “Yeni tüzükle bazı araziler yapılaşmaya açıldı”
Bağımsızlık Yolu: “Yeni tüzükle bazı araziler yapılaşmaya açıldı”

Bağımsızlık Yolu, Bakanlar Kurulundan geçip resmi gazetede yayınlanan ''Sulak Alanların Korunması ve Yönetimi Tüzüğü'' çerçevesinde Ayluga Sulak Alanında 100 metrelik koruma alanı içerisinde kalan bazı arazilerin koruma kapsamından çıkarılıp yapılaşmaya açıldığını bildirdi.

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü’nden yapılan yazılı açıklamada, bu tüzüğün hazırlanış sürecinde fikirlerine başvurulan bilirkişilerin çizdiği çerçeveye uyulurken, sadece belli noktaların herhangi bir görüş belirtmeksizin koruma kapsamı dışında bırakılmasının düşündürücü olduğu kaydedildi.

Açıklamada, biyolojik çeşitlilik açısından önemli, bir çok kuş türünün üreme ve uğrak noktası olan koruma altındaki Ayluga Sulak Alanında, mevcut yapılaşma girişimlerini tamamen önlemek yerine, ekolojik kaygıdan uzak bir şekilde, kaçak yapıları yasal kılacak bu maddenin kabul edilemez olduğu da ifade edildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Bu madde ile, daha önceden paydaşı olduğumuz MKEP ile durdurduğumuz kaçak inşaat da yasal hale getirilmiş olup inşaata devam edilmeye başlanmıştır.

Tüzüklerin dahi kişisel menfaatler doğrultusunda düzenlenmesi ve bu sulandırılmış tüzüklere bilirkişilerin dahi genele bakarak onay vermesi sistemin Kıbrısın kuzeyinde nasıl işlediğini bir kere daha gözler önüne sermektedir. Sulak alanların tümü hiçbir inşaata izin vermeyecek şekilde kamusallaştırılmadıkça büyük emeklerle durdurulan yapılaşmalar birer birer artmaya devam edecektir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: “CTP’liler Kıbrıs’ta yaşayan tüm adalılar için hür ve kardeşçe yaşam mücadelesi veriyor’’28 Aralık 2019 Cumartesi 12:36
  • Beyarmudu'da bir araç içinde çok miktarda kaçak gıda ele geçirildi, bir kişi tutuklandı28 Aralık 2019 Cumartesi 12:26
  • Bu yollara dikkat!28 Aralık 2019 Cumartesi 12:20
  • Tartıştığı kişiyi bıçakladı28 Aralık 2019 Cumartesi 12:18
  • Kıbrıs konusunda 2019... Başarısızlık yılı oldu... "Referans şartları" oluşturulamadı!28 Aralık 2019 Cumartesi 11:40
  • Erhürman: “CTP’liler Kıbrıs’taki tüm adalılar için hür ve kardeşçe yaşam mücadelesi veriyor”28 Aralık 2019 Cumartesi 11:37
  • Cumhurbaşkanı Akıncı 72 yaşında28 Aralık 2019 Cumartesi 10:54
  • Trodos'a kar yağdı hava soğudu28 Aralık 2019 Cumartesi 10:22
  • CTP Piyangosu çekildi... İşte kazanan şanslı numaralar27 Aralık 2019 Cuma 23:58
  • CTP 49 yaşında27 Aralık 2019 Cuma 23:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti