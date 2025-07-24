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Bahçesine hintkeneviri ekti

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Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu bir kişi tutuklandı. Operasyon, saat 18:00 sıralarında H.U. (E-26) isimli şahsın kaldığı ikametgahta gerçekleştirildi.
Bahçesine hintkeneviri ekti

   23.07.2025 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, H.U.(E-26)’nun kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, ikametgahın bahçe kısmındaki toprak alanda ekili  şekilde, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 4 adet bitki ayrıca, ikametgahında ise uyuşturucu içiminde kullanılan ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet plastik şişe bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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