Bakan Çavuşoğlu’nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Kadınlar, toplumun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru ve temel taşıdır.” ifadelerine yer verdi.

Kadınların yarattıkları değerlerle toplumsal hayata önemli katkılar koyduğuna ve her alanda ön saflarda aktif olarak yer almasına ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, “Kadınlar, toplumun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru ve temel taşıdır ve onların hayatın bütün alanlarında etkin bir şekilde rol almalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak, toplumumuzun temel ve ortak sorumluluğudur. Bu nedenle kadınların sahip olduğu hakları tam ve etkin şekilde kullanması ve karşılaştıkları sorunların gündeme getirilerek çözüme kavuşturulması çok önemlidir.” dedi.

Mesajında “Bugün gerek ülkemizde gerekse dünyanın diğer ülkelerinde eğitimde, ekonomide, sanayide, ticarette, siyasette kısacası hayatın her alanında kadınların birçok önemli başarıya imza attıklarını görüyoruz ve gurur duyuyoruz.” ifadelerine yer veren Çavuşoğlu, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın ve şiddetin ortadan kaldırıldığı, ekonomik özgürlüklerinin arttığı bir yapının sağlanması için hep birlikte hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Kendine güvenen, özgüveni yüksek ve bu sorumluluk bilincine sahip nesiller yetiştirmenin temel öncelikleri olduğunu da dile getiren Çavuşoğlu, “Yüreklerindeki sevgiyi ve şefkati karşılık beklemeden bizlere yaşatan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum." diyerek mesajına son verdi.