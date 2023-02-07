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KIBRIS
07.02.2023 17:10
Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı
Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı.
Toplantı saat 16.00’da başladı.
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