  • BIST 1.563
  • Altın 436,476
  • Dolar 7,3704
  • Euro 8,9644
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPilli:13'ü yerel 19 vaka

Bakanlıkta Covid-19 vakası! 2 gün kapalı kalacak

» »
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda çalışan bir personelin covid-19 testi pozitif çıktı!
Bakanlıkta Covid-19 vakası! 2 gün kapalı kalacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arşiv bölümünde çalışan bir memurun covid-19 testi pozitif çıktı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

ÇALIŞMA BAKANLIĞI ÖNLEM AMACI İLE İKİ GÜN KAPALI OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Arşiv bölümünde çalışan bir personelin Covid 19 pozitif çıkması sonucu, Bakanlığın önlem amacı ile 14 Ocak Perşembe (bugün) ve 15 Ocak Cuma günü kapalı kalmasına karar verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman tüm personele bugün PCR testlerinin yapıldığını, temeslıların karantinaya gönderildiğini, pazar günü ise testlerin yenileneceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda işlemleri olan vatandaşlar işlemlerini ilgili dairelerden yapabilecekler. PCR test sonuçları negatif çıkan personel 17 Ocak Pazartesi günü bakanlıkta yeniden işbaşı yapacaktır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Makineleri çaldı 250 TL'ye sattı!14 Ocak 2021 Perşembe 12:13
  • Halkın Partisi Genel Kongresi pazar günü yapılacak14 Ocak 2021 Perşembe 12:07
  • Pilli: Aşılar geldi, ilk etapta 10 bin kişi aşılanacak14 Ocak 2021 Perşembe 12:05
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Kamuran Celal Tarhan’ı evinde ziyaret etti14 Ocak 2021 Perşembe 12:00
  • Bakanlıkta Covid-19 vakası! 2 gün kapalı kalacak14 Ocak 2021 Perşembe 11:57
  • MEMUR-SEN Dr. Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı14 Ocak 2021 Perşembe 11:48
  • 2021'e vaka artışlarıyla girdik!14 Ocak 2021 Perşembe 11:37
  • Çavuşoğlu'ndan Dr. Fazıl Küçük’ü anma mesajı14 Ocak 2021 Perşembe 11:24
  • Tatar Yarın Saat 15.00’te Siyasi Parti Başkanlarıyla Görüşecek14 Ocak 2021 Perşembe 11:00
  • Sol Hareket:''Tatar'ın hamaset dolu söylemlerini de kendisini de reddediyoruz.''14 Ocak 2021 Perşembe 10:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti