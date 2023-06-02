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Bankalar Birliği yıllık genel kurul toplantısını gerçekleştirdi

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Bankalar Birliği yıllık genel kurul toplantısını gerçekleştirdi
Bankalar Birliği yıllık genel kurul toplantısını gerçekleştirdi

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği (KKBB) 2022 yılı olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Bankalar Birliği binasında gerçekleştirilen genel kurul toplantısında Divan Başkanlığına T. Halk Bankası A.Ş. Ülke Müdürü Sevda Özen, Divan Başkan Yardımcılığına Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. Genel Müdürü Serhan Tuğyan, katipliklerine ise TürkBankası Ltd. Genel Müdürü Mustafa Kayahan ile Universal Bank Ltd. Genel Müdür Yardımcısı Burak Doğan atandı.

Genel Kurula yaptığı konuşmasında Birlik Başkanı Olgun Önal, Avrupa ve Amerika’da büyük bankaların battığı, temerrüt ihtimallerinin konuşulduğu, CDS risklerinin yükseldiği, değişik bölgelerde savaşların devam ettiği veya savaş ihtimallerin bulunduğu, kısacası risklerin çok olduğu bir gelecek dönemle karşı karşıya olduğumuzu ve bizleri önümüzdeki günlerde hem içinde bulunduğumuz coğrafyadan kaynaklı hem de global gelişmelerden kaynaklı kolay bir dönemin beklemediğini ifade etmiştir.

Ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerin canlı olduğunu söylemenin mümkün olduğunu belirten Önal, ancak başta Türkiye olmak üzere ülkemiz dışındaki gelişmelerden de şiddetli şekilde etkilenen, kırılgan bir ekonomik yapımızın olduğunu da hatırlatan Önal, tüm bu olumsuz koşullara ve kırılganlıklara rağmen bankalarımızın olağanüstü başarılı bir performans gösterdiğini, risklerini doğru yönettiklerini, temel fonksiyonlarını kesintisiz paydaşlarına sağladıklarını, bilançolarını ve rasyolarını koruduklarını ve ölçüsüz risklerden kaçındıklarının görüldüğünü aktarmıştır.

Birlik üyesi bankaların tüm faaliyetlerini karşılıklı saygıya dayalı tam rekabet içerisinde yürüttüğünü, bunun sağlıklı bir şekilde devamının Bankalar Birliği’nin en önemli  fonksiyonu olduğunu belirten Önal, Birlik olarak tüm sistemi ilgilendiren konularda ve gerektiği zamanda doğru bilgilerin kamuoyu ile de paylaşıldığını, gerektiğinde tüm kanalları kullanarak kamuoyunun doğru, zamanında, şeffaf ve sürekli bilgilendirilmesine özel önem verildiğini, bir meslek örgütü olarak Bankalarımızı temsil sorumluluğunun en iyi şekilde yerine getirilmeye çalışıldığını vurgulamıştır.

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği sponsorluğunda yürütülen “Hesabını Bilen Kıbrıs” temalı finansal okuryazarlık projesinin planlanan şekilde devam ettiğini de aktaran Önal, önümüzdeki 18 ay boyunca devam edecek program kapsamında sonbahar aylarından itibaren seminerlerin de devreye gireceğini, müfredat çalışmasına Eğitim Bakanlığı ile birlikte devam edildiğini ve yapılan diğer yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermiştir.

Yeni dönemde Bankalar Birliği yönetiminde görev alacak meslektaşlarına şimdiden üstün başarılar dileyen Önal, Birlik ve Birlik Yönetiminin faaliyetlerinde üyeler tarafından sağlanan koşulsuz ve sürekli destekleri için tüm banka temsilcilerine teşekkür ederek,  Genel Kurulun hayırlı olmasını ve tüm meslektaşlarına başarılı bir faaliyet yılı dileyerek konuşmasını tamamlamıştır.

Bankalar Birliği’nin 2022 yılına ait gelir gider hesaplarının da yer aldığı mali rapor, denetçiler kurulu raporu ve 2023 yılı bütçesinin oy birliği ile onaylandığı genel kurulda yönetim kurulu ve denetçiler kurulu seçimleri ve dış murakıp atamasının yapılmasıyla genel kurul çalışmaları tamamlandı.

 

Yapılan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu K. İktisatbank Ltd., Creditwest Bank Ltd., K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd., Limasol Türk Koop. Bankası Ltd., Asbank Ltd. ve T. İş Bankası A.Ş.’den oluşmuştur. Denetçiler Kuruluna da T. Halk Bankası A.Ş. ve Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. seçilmiştir.

 

2022 yılı olağan genel kurul çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Merkez Bankası Başkanı, banka üst düzey yöneticileri, diğer meslek odaları temsilcileri ve birlik eski başkan ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen resepsiyon Bankalar Birliği binasında yer aldı.

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