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Bankalar Birliği yıllık genel kurul toplantısını yaptı

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Bankalar Birliği, olağan genel kurul toplantısını yaptı.
Bankalar Birliği yıllık genel kurul toplantısını yaptı

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği (KKBB) olağan genel kurul toplantısını yaptı. 

Lefkoşa Haber Ajansı’ndan yapılan açıklamaya göre, yapılan seçimler sonucunda yönetim kurulu  İktisatbank Ltd., Creditwest Bank Ltd., K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd., Limasol Türk Koop. Bankası Ltd., Asbank Ltd. ve T. İş Bankası A.Ş.’den oluştu. Denetçiler Kurulun’da da T. Halk Bankası A.Ş. ve Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. yer aldı. 

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Bakanı Olgun Önal, genel kurulda yaptığı konuşmada, Avrupa ve Amerika’da büyük bankaların battığı, temerrüt ihtimallerinin konuşulduğu, CDS risklerinin yükseldiği, değişik bölgelerde savaşların devam ettiği veya savaş ihtimallerin bulunduğu, kısacası risklerin çok olduğu bir gelecek dönemle karşı karşıya olunduğunu söyledi. Önal, önümüzdeki günlerde hem içinde bulunulan coğrafyadan kaynaklı hem de global gelişmelerden kaynaklı kolay bir dönemin beklemediğini ifade etti. 

Ülkedeki ekonomik faaliyetlerin canlı olduğunu söylemenin mümkün olduğunu belirten Önal, ancak başta Türkiye olmak üzere ülke dışındaki gelişmelerden de şiddetli şekilde etkilenen, kırılgan bir ekonomik yapı olduğunu hatırlattı. 


 

Önal, tüm bu olumsuz koşullara ve kırılganlıklara rağmen bankaların olağanüstü başarılı bir performans gösterdiğini, risklerini doğru yönettiklerini, temel fonksiyonlarını kesintisiz paydaşlarına sağladıklarını, bilançolarını ve rasyolarını koruduklarını ve ölçüsüz risklerden kaçındıklarının görüldüğünü söyledi. 

Birlik üyesi bankaların tüm faaliyetlerini karşılıklı saygıya dayalı tam rekabet içerisinde yürüttüğünü, bunun sağlıklı bir şekilde devamının Bankalar Birliği’nin en önemli fonksiyonu olduğunu belirten Önal, birlik olarak tüm sistemi ilgilendiren konularda ve gerektiği zamanda doğru bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi. Önal, gerektiğinde tüm kanalları kullanarak kamuoyunun doğru, zamanında, şeffaf ve sürekli bilgilendirilmesine özel önem verildiğini kaydetti. 

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği sponsorluğunda yürütülen “Hesabını Bilen Kıbrıs” temalı finansal okuryazarlık projesinin planlanan şekilde devam ettiğini de aktaran Önal, önümüzdeki 18 ay boyunca devam edecek program kapsamında sonbahar aylarından itibaren seminerlerin de devreye gireceğini söyledi. 

Bankalar Birliği’nin 2022 yılına ait gelir gider hesaplarının da yer aldığı mali rapor, denetçiler kurulu raporu ve 2023 yılı bütçesinin oy birliği ile onaylandığı genel kurulda yönetim kurulu ve denetçiler kurulu seçimleri ve dış murakıp atamasının yapılmasıyla genel kurul çalışmaları tamamlandı. 

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