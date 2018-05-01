Bankalara para taşıyan araç soyuldu

Konya'da bankalara para taşıyan ve içerisinde 300 ile 500 bin lira olduğu iddia edilen kurye aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

Film gibi soygun bu kez Konya'da gerçekleşti.

Soygunda en az 300 Bin TL paranın çalındığı iddia ediliyor.

Konya'da bankalara para taşıyan ve içerisinde 300 ila 500 bin lira arasında nakit olduğu iddia edilen kurye aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

Konya’da gündüz saatlerinde bir şirkete ait olduğu öğrenilen aracın içinden 500 bin TL çalındı.

İddiaya göre Feritpaşa Mahallesi’nde park halinde bulunan para nakil aracından 500 Bin Türk Lirası para çalındı.

Aracın yanına giden görevli kasanın açık olduğunu görünce polisi aradı.

Olay yerine intikal eden polisin ilk bulguları 34 L 4778 plakalı aracın içinde bulunan kasayı soyan kişi ya da kişilerin kasayı şifreyle açtıkları yönünde.

Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.