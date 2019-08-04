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Barbaros Şansal, Kızılay çadırında saldırıya uğradığını duyurdu: 'Saldırın', 'öldürün' diye bağırdı; polis izledi

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Kızılay çadırında kan vermek isterken saldırıya uğradığı söyleyen Şansal "Ülkede can ve mal güvenliği kalmamıştır” dedi
Barbaros Şansal, Kızılay çadırında saldırıya uğradığını duyurdu: 'Saldırın', 'öldürün' diye bağırdı; polis izledi

Ünlü modacı Barbaros Şansal, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde kan bağışı için açılan bir stantta darp edilerek saldırıya uğradığını sosyal medya platformu Twitter'dan paylaştı.

Kan vermek için uzattığı AB oturum kartının kabul edilmediğini belirten Şansal, orada bulunan bir kişinin kendisine  “Bu kansızın kanını almayın. Bu ib*enin kanını almayın. Bu Türklere hakaret etti” diyerek saldırdığını söyledi.

Şansal, Kızılay çadırında bulunan polisin ve Kızılay görevlilerinin olaya müdahale etmediklerini belirtti. 

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