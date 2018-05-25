  • BIST 103.267
  • Altın 197,713
  • Dolar 4,7110
  • Euro 5,4950
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYerel seçimlere doğru… Adaylık başvuruları 28 mayıs’ta

Başakşehir'den Arda Turan'a para cezası

» »
Medipol Başakşehir, PFDK'nın verdiği 16 maçlık cezası 10 maça indirilen Arda Turan'a 250 bin euro para cezası verdi.
Başakşehir'den Arda Turan'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 10 maç ceza alan Arda Turan'a bir ceza da kulübünden geldi.

Medipol Başakşehir'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun 32. haftasında D.G. Sivasspor ile oynadığımız maçta kırmızı kart gören futbolcularımızdan Arda Turan'a 250 bin euro, Marcio Mossoro'ya ise 50 bin euro para cezası verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor maçında yardımcı hakemi iten ve maçın hakemine hakaret eden Arda Turan, 3 farklı gerekçeden toplam 16 maç men ve 39 bin lira para cezası almıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cihangir Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası finalinde tarih yazdı (3-1)12 Mayıs 2018 Cumartesi 09:39
  • Fenerbahçe Farklı Kazandı ve...28 Nisan 2018 Cumartesi 21:28
  • Galatasaray'da bir Kıbrıslı Türk daha parlıyor27 Nisan 2018 Cuma 17:17
  • Son Dakika Haberi: TFF, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için karar verdi25 Nisan 2018 Çarşamba 15:29
  • İşte olaylı Fenerbahçe Beşiktaş derbisi kararı25 Nisan 2018 Çarşamba 15:10
  • Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu25 Nisan 2018 Çarşamba 10:16
  • Meclis Takımı dostluk maçı yaptı09 Nisan 2018 Pazartesi 11:57
  • Dünyanın en seksi kadın futbolcuları05 Nisan 2018 Perşembe 12:13
  • Beşiktaş, Ibrahimovic'e 'Hayır' dedi27 Mart 2018 Salı 12:35
  • K-Pet Futbol Ligleri'nde günün sonuçları25 Mart 2018 Pazar 19:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti