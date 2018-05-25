Başakşehir'den Arda Turan'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 10 maç ceza alan Arda Turan'a bir ceza da kulübünden geldi.

Medipol Başakşehir'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun 32. haftasında D.G. Sivasspor ile oynadığımız maçta kırmızı kart gören futbolcularımızdan Arda Turan'a 250 bin euro, Marcio Mossoro'ya ise 50 bin euro para cezası verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor maçında yardımcı hakemi iten ve maçın hakemine hakaret eden Arda Turan, 3 farklı gerekçeden toplam 16 maç men ve 39 bin lira para cezası almıştı.