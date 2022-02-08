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Başbakan, bakanlık ofisinde tecavüze uğrayan personelden özür diledi

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Avustralya’da yapılan bir inceleme, parlamento çalışanlarının yarısının iş yerinde taciz, zorbalık ya da cinsel saldırıya uğradığını gösterdi.
Başbakan, bakanlık ofisinde tecavüze uğrayan personelden özür diledi

Avustralya’da yapılan bir inceleme, parlamento çalışanlarının yarısının iş yerinde taciz, zorbalık ya da cinsel saldırıya uğradığını gösterdi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, bir bakanlık ofisinde tecavüze uğradığını söyleyen bir personelden özür diledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Avustralya’da 2022 parlamento açılış toplantısında yapılan açıklamada, parlamentoda yaşanan zorbalık, taciz ve cinsel saldırı için özür dilendi.

Başbakan Scott Morrison, geçen yıl bir bakanlık ofisinde tecavüze uğradığını söyleyen personel Brittany Higgins’ten özür diledi.

Başbakan Scott Morrison, "Bugün burada olmamızın nedeni ve daha da önemlisi cesareti olan birçok çalışanın, özellikle de kadınların karşılaştığı sorunları gün ışığına çıkarmadaki rolü için Higgins'e teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Parlamento çalışanı Brittany Higgins'in 2019'da parlamento binasında bir bakanın ofisinde gece çalıştığı sırada tecavüze uğradığını açıklamasının ardından başlatılan soruşturma sonucunda Cinsiyet Ayrımcılığı Komisyonu Üyesi Kate Jenkins, Kasım 2021'de kapsamlı ve bağımsız bir rapor hazırladıklarını açıklamıştı.

Parlamento binasındaki çalışma kültürüyle ilgili olarak çoğunluğu kadınlar, eski politikacılar ve çalışanlardan oluşan 1723 kişiyle görüşülerek hazırlanan raporda, Avustralya Federal Parlamentosunda çalışan her üç kişiden birinin cinsel tacize uğradığı belirtilmişti.

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