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Başbakan Erhürman, Barış Oyuncuları’nı kabul etti

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Barış Oyuncuları Kıbrıs Derneği, Başbakan Tuhan Erhürman’ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Başbakan Erhürman, Barış Oyuncuları’nı kabul etti

Barış Oyuncuları Kıbrıs Derneği, Başbakan Tuhan Erhürman’ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Barış Oyuncuları – Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamada, Yaklaşık 12 yıldır “basketbol” aracılığıyla ada çapında iki toplumun yakınlaştırılması için önemli çalışmalara imza atan Barış Oyuncuları – Kıbrıs Derneği, yürüttükleri proje ve programlarına ilişkin Başbakan Tufan Erhurman ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Dernek adına bilgi veren Kurum Müdürü Jale Canlıbalık Oyuncu, “8-18 yaş arası çocuk ve gençlere basketbol eğitimi vererek, çocukların fiziksel kapasitelerinin yanısıra liderlik becerilerine sahip, sosyal sorumluluk duyguları gelişmiş bir nesil yaratmak için çaba sarf ediyoruz. Ada çapında faaliyet gösteren çok toplumlu tek gençlik-spor örgütü olan Barış Oyuncuları, toplumların kaynaştırılması için önemli bir çalışmaya imza atıyor”, dedi.

Görüşmenin devamında programın başarısına vurgu yapan Proje Koordinatörü Süreyya Çelmen Değer ise, “Basketbolu kullanarak kuzeyden ve güneyden çocukları bir araya getirerek, iki toplumun yakınlaşmasına ve barışın sürdürülebilirliğine önemli bir katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. Programda yer alan çocuklarımızın ilerleyen yaşlarda devam eden dostluklarını görmek, birbirleriyle iletişimlerini günlük hayat rutinlerinin bir parçası haline getirmeleri, verdiğimiz emeğin karşılığını aldığımızı ve gerçekten amacımıza ulaşmakta olduğumuzu gösteriyor” dedi.

Derneğin çalışmalarının daha görünür kılınması gerektiğini vurgulayan Başbakan Erhürman ise, kurulduğu günden beri yaklaşık 3000 çocuk ve gence ulaştığını belirten derneğin, toplumların yakınlaştırılması adına önemli bir çalışmaya imza attığını belirterek, derneğin çalışmalarına destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Görüşmede ayrıca, kurumun Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği ile birlikte yürüttüğü, AB finansmanlı “Geleceğe İlham Ver” projesi hakkında da Proje Koordinatörü Melis Eroğlu bilgi verdi. Eroğlu, on sekiz yaşını tamamlamış toplam elli gence iş tecrübesi kazandırma hedefiyle başlatılan projenin, sadece gençlerin istihdamına yönelik destekleyici bir etkiye sahip olmasının yanı sıra, iş sektöründe stajyerlik kültürünün geliştirilmesinin amaçlandığını vurguladı.

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