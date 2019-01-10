''Başbakan May, Brexit'in kontrolünü kaybediyor''

İngiltere'de hükümet Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) süreci ile ilgili olarak Avam Kamarası'nda Pazartesi ve Salı günü yapılan oylamaları kaybetti.

Avam Kamarası'nda 297'ye karşı 308 oyla kabul edilen son önerge; Parlamento'nun Salı günü yapılacak oylamada Brexit anlaşmasını reddetmesi halinde, hükümetin 3 gün içinde yeni planlarını açıklamasını öngörüyor. Bu da, ikinci referandum gibi alternatiflerin önünün açılabilmesi demek.

İngiliz basını, Avam Kamarası'nda dün yaşananlara sayfalarında geniş yer ayırdı.

i gazetesinin bugünkü manşeti, "May, Brexit'in kontrolünü kaybediyor".

Gazete, milletvekillerinin Başbakan Theresa May'e, Brexit anlaşması reddedilir reddedilmez, B Planı'nı kendilerine göstermesi talimatı verdiğini belirtiyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn bugün genel seçim çağrısını yineleyecek.

Times: May'in Brexit stratejisi paramparça oldu

Times gazetesi, Avam Kamarası'ndan dün çıkan sonucun, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin isyancı milletvekillerinin İşçi Partisi'yle birlikte hareket etmelerinin sonucu olduğunu belirtiyor.

Gazeteye göre son oylama ile May'in Brexit stratejisi paramparça oldu.

Daily Telegraph'dan Avam Kamarası Meclis Başkanı'na tepki

Daily Telegraph gazetesi ise bugün "Sayın Meclis Başkanı dizginleri el alıyor" manşeti ile çıkmış.

Gazete, "yasal tavsiyeyi görmezden geldiği" ve "teamüllere aykırı hareket ederek oylamaya izin verdiği" gerekçesiyle Avam Kamarası Başkanı John Bercow'u eleştirmiş.

Oylamanın sonucunu May'e zarar veren bir diğer yenilgi olarak gören Daily Telegraph'a göre Bercow, Brexit sürecinin kontrolünü Başbakan May'den alıp Avam Kamarası'na verdi.

Gazetenin bugünkü ilk sayfasında Bercow'un gülerken çekilmiş 4 ayrı fotoğrafı var

Guardian: May, küçük düşürücü bir diğer yenilgi aldı

Guardian gazetesi de, John Bercow'un oylamaya izin vermesinin Avam Kamarası'nda büyük tartışma yarattığını kaydediyor.

Gazete de, Başbakan May'in otoritesinin yavaş yavaş eridiği görüşünde.

'May, küçük düşürücü bir diğer yenilgi aldı" diyen Guardian'a göre, Başbakanın Brexit sürecinde manevra alanı daha da daralmış durumda.

Financial Times: May milletvekillerine veto seçeneği sunacak

Financial Times gazetesi ise Avam Kamarası'nda 48 saatte aldığı ikinci yenilgi sonrası Başbakan May'in Salı günkü oylama öncesi son bir girişimde bulunacağını ve milletvekillerine Brexit anlaşmasının İngiltere'de en çok eleştirilen tarafı olan "backstop" uygulaması konusunda veto hakkı vereceğini yazıyor.

Gazetedeki habere göre hükümet, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin bazı milletvekilleri tarafından hazırlanacak böylesi bir önergeye destek verecek.

Söz konusu önerge, "backstop" uygulamasının yürürlüğe girmesinin ve geçiş sürecinin uzatılmasının ancak milletvekillerinin onayı ile gerçekleşmesine yönelik.

AB, halihazırda geçiş sürecinin Aralık 2022'ye kadar sürebileceğini kabul etmiş durumda.

Financial Times, AB diplomatlarının da, böyle bir önergenin İngiltere Parlamentosu'nda kabulüne itiraz etmeyecekleri yönünde sinyal verdiklerini, önergenin iç politikaya yönelik nedenlerden kaynaklandığının farkında olduklarını yazmış.