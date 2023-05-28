Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutladı

Başbakan Ünal Üstel, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu kazanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutladı.
Başbakan Üstel mesajıda "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kazanmış olduğu tartışmasız zaferinden dolayı tebrik ediyor, önemli bir demokrasi sınavı veren Türkiye’deki kardeşlerimizi yürekten kutluyor, seçim sonuçlarının Anavatanımıza hayırlar getirmesini diliyorum'' ifadelerini kullandı.
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