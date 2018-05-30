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Basın ile Meclis karşı karşıya

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Normalde gazete sayfalarında ve televizyon ekranlarında karşı karşıya gelen gazeteciler ve Milletvekilleri bugün farklı bir ortam kozlarını paylaşacaklar.
Basın ile Meclis karşı karşıya

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Basın-Sen - Gazeteciler Birliği Futbol takımı bugün saat 18.30’da Göçmenköy Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Milletvekilleri ile gazeteciler futboldaki hünerlerini sergileyecekleri ilginç karşılaşmanın renkli görüntülere sahne olması bekleniyor.

Muhtemel kadrolar şöyle:

Cumhuriyet Meclisi

Teberrüken Uluçay, Sunat Atun, Erhan Arıklı, Ersan Saner, Hasan Büyükoğlu, Dursun Oğuz, Burhan Canbaz, Serkan İlseven, Batu Beyit, Oğuzhan Hasipoğlu

Gazeteciler

Rasıh Reşat, Hüseyin Ekmekçi, Sami Özuslu, Ali Kişmir, Aytuğ Türkkan, Cenk Mutluyakalı, Emin akkor, Çağdaş Öğüç, Ahmet Özsoy, Necati Özsoy

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