Basın ile Meclis karşı karşıya

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Basın-Sen - Gazeteciler Birliği Futbol takımı bugün saat 18.30’da Göçmenköy Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Milletvekilleri ile gazeteciler futboldaki hünerlerini sergileyecekleri ilginç karşılaşmanın renkli görüntülere sahne olması bekleniyor.
Muhtemel kadrolar şöyle:
Cumhuriyet Meclisi
Teberrüken Uluçay, Sunat Atun, Erhan Arıklı, Ersan Saner, Hasan Büyükoğlu, Dursun Oğuz, Burhan Canbaz, Serkan İlseven, Batu Beyit, Oğuzhan Hasipoğlu
Gazeteciler
Rasıh Reşat, Hüseyin Ekmekçi, Sami Özuslu, Ali Kişmir, Aytuğ Türkkan, Cenk Mutluyakalı, Emin akkor, Çağdaş Öğüç, Ahmet Özsoy, Necati Özsoy
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