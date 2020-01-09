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Basın-Sen: “Özel sektörde sendikalaşmanın zorunlu hale getirilmesi elzemdir”

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Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), hükümetin, özel sektör çalışanlarını düşünerek adım atmak durumunda olduğunu belirterek, özel sektörde sendikalaşmanın zorunlu hale getirilmesinin elzem olduğunu vurguladı.
Basın-Sen: “Özel sektörde sendikalaşmanın zorunlu hale getirilmesi elzemdir”

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yazılı açıklamasında, özellikle son 2 gündür ülkeyi etkisi altına alan olağanın dışında yağmurlu havayı mevcut altyapının kaldırabilmesinin imkansız olduğunu ifade etti.

Hükümetin bu bağlamda dün tüm kamuya idari izin vermesi ve bugün okulları tatil etmesinin olumlu ancak eksik atılan bir adım olduğunu ifade eden Kişmir, hükümetin bu tür adımları atarken özel sektörü de düşünmesi gerektiğini kaydetti.

Kişmir, sosyal medya üzerinden organize edilen ve Lefkoşa’da dün akşam yapılması planlanan eylemin de iptal edilmesinin yağmur ve yetersiz altyapıdan kaynaklanmasının toplumun verdiği tepkinin ne kadar önemli ve doğru olduğunu gösterdiğini belirtti.

Ali Kişmir, yoğun yağışlarda insanların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışan tüm basın, belediye, polis, itfaiye emekçilerini de selamladı.

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