Basketbol şampiyonsuz tescil edildi

KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu dün akşam gerçekleştirdiği toplantının ardından liglerin şampiyon ve derecelendirme ilan edilmeden mevcut hali ile tescil edilmesi kararını üretti.

COVID-19 nedeni ile tamamlanamayan liglerin ne olacağıyla ilgili yapılan toplantının ardından alınan karar 9 madde ile açıklandı. Açıklamada “herhangi bir ligde şampiyon veya derecelendirme ilan edilmeden mevcut durumu ile tescil edilmesi ve yeni döneme başlanması kararı alınmıştır” denildi.

Federasyonun açıkladığı 9 madde şu şekilde:

1- 2019-2020 tüm ligler için sezon planlamamızın büyük oranda olumsuz etkilenmesi

2- Özellikle dünyaya paralel yakın coğrafyadaki ülkelerde sezonların sonlandırılması

3- Yakın tarihte açılması planlanan uçuşlar ve yeni dönemdeki nüfus hareketliliği nedeniyle pandemi riskinin olasılık durumu

4- Kulüplerimizin yeni sezona daha sağlıklı ve ekonomik olarak planlı bir şekilde girebilmelerine olanak sağlamak düşüncesi

5- Yaz döneminde maçlarımızın oynanma ihtimaline karşı salonların iklimlendirme ve havalandırma yönünden sayı ve teknolojik olarak yetersizlikleri

6- Takımlarda yer alan oyuncuların çok uzun süreli antrenmansızlık sonrası sakatlık riskinin yüksek olması

7- Özellikle transfer döneminin Eylül ayında olması nedeniyle takım planlamaları konusunda yaşanacak sıkıntılar

8- Eylül ayındaki olağan seçimli genel kurul olması nedeniyle planlamada yaşanacak olumsuzluklar

9- 2020-21 sezonunun olumsuz etkilenmesini engellemek