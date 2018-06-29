"Başsavcılık'ın görüşüne göre meclis tatil günlerinde de toplanabilir... Başka söze gerek yok"

Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında konuya açıklık getirdi...

İşte o açıklama;

KKTC Başsavcılığı Eylül 2014'te verdiği görüşte açıkça Meclis'in TATİL döneminde de olağanüstü toplanabileceğini belirtmiştir. İfade aynen şöyledir:

"Cumhuriyet Meclisi içtüzüğünün 60. maddesi ise "olağanüstü toplantı çağrıları" yan başlığını taşımakta olup, bu maddede yer alan kurallara uygun olarak Genel Kurul çalışmalarının MECLİS TATİLİ ESNASINDA sürdürülmesinin HUKUKEN MÜMKÜN olduğu kanaatinde olduğumu belirtir, saygılar sunarım."

Sanırım artık başka da bir şey söyemeye gerek yok.