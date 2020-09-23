Batı diyetleri bağışıklık sistemini zayıflatıyor!

Bol kalorili, bol proteinli, bol yağlı ve kızartılmış gıdalar yönünden zengin bir beslenme olan Batı tarzı diyetler, bağışıklık sisteminizi zayıflatarak, viral enfeksiyonlara karşı savunmanızı azaltıyor.

Bol kalorili, bol proteinli, bol yağlı ve kızartılmış gıdalar yönünden zengin bir beslenme olan Batı tarzı diyetler, bağışıklık sisteminizi zayıflatarak, viral enfeksiyonlara karşı savunmanızı azaltıyor. Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, bu diyet tarzının insan sağlığını uzun vadede de tehlikeye atan bir beslenme türü olduğuna dikkat çekerek, konuyla ilgili bilgi verdi.

Sağlıklı beslenmenin her zamankinden daha çok önem kazandığı pandemi sürecinde uzmanlar, özellikle bağışıklık sistemini zayıflatan Batı tarzı beslenme tarzına karşı uyarılarda bulunuyor. Virüsle mücadelede başarının sırrının güçlü bir bağışıklık sisteminden geçtiğini dile getiren Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, “Güçlü bağışıklık sisteminin birinci kuralı, sağlıklı ve dengeli beslenmedir. Gelişmiş ülkelerde yaygın olan, bol kalorili, bol proteinli ve bol yağlı gıdalar yönünden zengin Batı tarzı beslenme biçimi, bağışıklık sistemini zayıflatıyor” dedi.

VİRAL ENFEKSİYONLARA KARŞI DİRENCİ AZALTIYOR

Batı tarzı beslenmenin bileşiminde; rafine tahıllar, kurutulmuş ve kırmızı etler, derin yağda kızartılmış yiyecekler, yüksek yağlı ürünler ve rafine şekerler gibi işlenmiş gıdaların aldığına dikkat çeken Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Yüksek enerjili Batı tarzı diyet–beslenme türü, bağışıklık sisteminin inhibishyonuna yol açmaktadır. Farelerde yapılan çalışmalar yüksek doymuş yağ tüketimi sonucu akciğer alveoler epitel hücrelerinde enfeksiyon oranının yükselmesiyle ilişkili bulunmuş ve Covid-19 hastaları ile ilişkilendirilmiştir. Doymuş yağlar aynı zamanda oksidatif stresi artırarak, bağışıklık sistemini olumsuz etkilemektedir. Batı tarzı beslenme bağışıklık sistemini zayıflatarak kronik inflamasyonlara neden olmaktadır. Viral enfeksiyonlara karşı savunmayı azaltır. Obezite, diyabet, otoimmün ve kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıklara sahip bireylerde kronik inflamasyonlar görüldüğü için, bu kişilerin beslenme biçimi oldukça önemlidir, kontrol altına alınmalıdır.”

AKDENİZ DİYET MODELİNİ TERCİH EDİN

Batı tarzı beslenme türünde yer alan rafine ürünlerin bırakılması gerektiğini anlatan Diyetisyen Dursun, “Besin kalitesi yüksek besinler (meyve, sebze, tam tahıllı ürünler vb) tercih edilmelidir. Batı tarzı beslenmenin aksine Akdeniz Diyet Modeli önerilmektedir. Bileşiminde; meyve, sebze, baklagiller, zeytinyağı, kepekli tahıllar, kuruyemişler ve tekli doymamış yağların tüketimi ağırlıktadır. İkincil ağırlık fermente süt ürünleri, balık, kümes hayvanlarında olmakla beraber, kırmızı ve işlenmiş et tüketimi en alt seviyededir. Bu gıdalardan zengin dengeli bir diyet, kişinin beslenme durumunu etkileyen temel vitaminler (C, D ve E) ve mineraller (çinko, bakır, kalsiyum vb.) olmak üzere antiinflamatuar ve immünomodülatör bileşiklere yer vermektedir. Bu besinler ayrıca güçlü antioksidan ve anti- enflamatuar özelliklere sahiptir.” diye konuştu.

PANDEMİ SIRASINDA GENEL DİYET ÖNERİLERİ