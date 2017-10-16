Batı’da  ‘Avrupa’ yıldızı parlıyor

Lefke’ye yeniden hayat veren Lefke Avrupa Üniversitesi hedef büyüterek görenlerin takdirini topluyor. Öğrencilerin mutlu ve memnun olduğu Üniversite büyük atılımlarını sürdürme hesapları yapıyor.

Taner Ulutaş/DETAY GAZETESİ

Bir zamanların kavga ve tartışmaların bol olduğu hatta, Sendika Başkanlarının darp edilip, tercih edilen okullar arasında son sıraları alan LAÜ’de, şimdi en çok tercih edilen ülkeler arasında yer almanın mutluluğu yaşanıyor. LAÜ’nün bir zamanlar 2000-2500 öğrenciye hitap ederken bugün 11000 öğrenci sınırına ulaşması, çıkmaz sokak olarak nitelendirilen Lefke’nin esnafını da memnun etmiş durumda.

MÜTHİŞ MANZARA ARASINDA DERS ÇALIŞMA ZEVKİ

LAÜ’ kampüsünün etrafını çevreleyen yeşil portakal bahçelerinin yanısıra, denize kadar uzanan yeşil, sonrasında masmavi denizin görüntüsü arasında ders çalışmak öğrencilere müthiş bir heyecan katıyor. Yabancı ve yerli öğrencilerin büyük bir keyif ile çimenler üzerinde ders çalışması görenleri keyiflendirirken, üniversite kampüsündeki sakinlik öğrenciler için bulunmaz bir nimet olarak nitelendiriliyor.

HER SAAT BAŞI OTOBÜS

LAÜ Rektörü Mehmet Ali Yükselen ve Mütevelli Heyeti tarafından okula alınan otobüsler her saat başı öğrencileri Lefke ve civarına taşırken, otobüslerin bakımlı, şoförlerinin de trafik kaidelerine riayet etmesi dikkat çekti.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ AÇILDI

LAÜ kampüsü içerisinde bulunan restoran ve kahvelerin temiz ve hijyene çok dikkat ettikleri gözlemlenirken, üniversite etrafında yatırımcıların öğrencilerin kalması için lojman yapma yarışına girdikleri gözlerden kaçmadı. Birçok tanınmış firma Lefke’ye akın etmeye başlarken, bu durum hem Lefke halkını hemde LAÜ yöneticilerini memnun ettiği öne sürülüyor.

2000 ÖĞRENCİDEN 11 BİN ÖĞRENCİYE

LAÜ Rektörü Mehmet Ali Yükselen, Detay Gazetesine yapmış olduğu açıklamasında, göreve geldiğimiz gün itibarı ile hem Lefke’miz hemde üniversitemiz için birşeyler yapmak için kolları sıvadık. Mütevelli Heyetim ile uyum içerisinde daha iyiyi daha güzeli nasıl yakalarız diye uğraş veriyoruz. 11000 bin öğrenciye ulaşmamız bizleri memnun ediyor. Ancak bunu yeterli görmüyoruz. Daha ileriye üniversitemizi nasıl taşırız diye düşünüyoruz dedi.

YAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE LOJMANLAR YAPILIYOR

LAÜ Rektörü Mehmet Ali Yükselen açıklamasına devamla, Hukuk Fakültemizi de hazırladık. Salonumuzu tamamladık. Hedefimiz Beden Eğitimi Antrenörlük bölümünü açmak. Mütevelli Heyetim ile uyumumuz birço bölümüzü daha hayata geçireceğimizi gösteriyor. Yol Süpürme aracımız geldi. Bu konuda belediyeye de yardımlarımız olacak. Kampüsümüz içerisinde yap işlet devret modeli ile yapılan 5 blok 85 daire yapılıyor. Bir süre sonra bu üniversiteye kalacak. 13 Otobüs ve minibüslerimiz ile öğrencilerimizin rahatça seyahat etmesini sağlıyoruz. Kısacası şimdilik herşey güzel gidiyor ifadesinde bulundu