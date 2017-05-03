Bazı Türk ve Rum Siyasi Parti temsilcileri Lefke’yi ziyaret etti

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri, Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği tarafından organize edilen ikili diyalog toplantıları kapsamında Lefke’yi ziyaret etti.

Parti temsilcileri, yeni geçiş kapısı açılması planlanan Aplıç’ta da incelemelerde bulundu.

Partilerin bugünkü buluşmasına Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’den Armağan Candan ve Hüseyin Erçal, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)’den Cemal Özyiğit, Birleşik Kıbrıs Partisi’nden (BKP) Salih Sonuüstün, Yeni Kıbrıs Partisi’nden (YKP) Murat Kanatlı ve Kıbrıs Sosyalist Partisi’nden (KSP) Kâzım Öngen katıldı.

Rum kesimindeki siyasi partilerden AKEL, EDEK, EDİ, DİKO ve Yeşiller de inceleme gezisinde yer aldı.

Parti temsilcileri Lefke’ye gelişleri sırasında Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Lefke Kaymakamı Halil Çoban tarafından karşılandı.

Gezide, aralarında Lefke Turizm Derneği, Lefke Vakfı, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Lefke Toplum Merkezi, Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği temsilcilerinin de bulunduğu çeşitli kuruluşların temsilcileri de hazır bulundu.

KAYA

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, yol incelemesinden önce Aplıç kapısında basına yaptığı açıklamada, siyasi parti temsilcilerine ve Büyükelçiliğe ziyaretten dolayı teşekkür ederek, kapıların ilk açıldığı 2003 yılından itibaren Aplıç kapısının açılmasının gündemde olduğunu fakat Mayıs 2005’te bu kararın alındığını hatırlattı.

Öngörülen sürenin bayağı üzerinden geçmesine rağmen, birçok eksikliğin bulunduğunu belirten Kaya, 960 metrelik alanın asfaltlandığını ve güvenlik önlemlerinin alınmış olduğunu, Güney ve ara bölgede ise ciddi eksiklik olduğunu; Mayıs’ın ilk günlerinde buradaki çalışmaların da başlatılmasını umduğunu söyledi.

2018’in ilk aylarında açılıp işlev kazanması beklenen kapının işlemlerinin hızlandırılması ve bu tarihin daha erkene alınması gerektiğini kaydeden Kaya, Derinya Kapısı ile eş zamanlı açılış için bunu istediklerini dile getirdi.

TOMOVA

Slovak Büyükelçi Oksana Tomova da, Derinya kapısından sonra Aplıç’ı da ziyaret ettiklerini belirterek, iki toplumlu toplantılara partilerin ziyaretinin barış sürecine ve iki toplum arasındaki güven yaratıcı diyaloğa katkı yapmak için olduğunu söyledi.

Açılacak kapıların iki lider arsında kararlaştırılan en önemli güven yaratıcı önlem olduğuna işaret eden Tomova, bugünkü ziyaretin her iki geçiş kapısının en erken zamanda açılması konusunda tarafları cesaretlendirici rolü olduğuna inanç belirtti.

Tomova; Belediye Başkanı Aziz Kaya, UNDP, UNFICYP, Avrupa Komisyonu, Geçişlerle ilgili Teknik Komiteye katkıları ve desteği için teşekkür etti.

HADJİGREGORİU

EDİ’den Spiros Hadjigregoriu, Lefke’de olmaktan mutlu olduğunu belirterek, “Lefkedeki öğrenci sayısının Lefke halkından fazla olduğunu ve LAÜ’nün, kentin üniversitesi değil; kentin üniversitenin kenti olduğu” görüşünü ifade etti.

Şehrin büyüyüp herkese bir örnek oluşturmasını dileyen Hadjigregoriu, ilerde iki toplumlu bir üniversitede Belediye Başkanı Kaya ile birlikte olmaktan mutluluk duyacağını dile getirdi.

BELEDİYEDE SOHBET TOPLANTISI… TURUNÇ-CEVİZ MACUNU VE PORTAKAL

Parti temsilcileri Aplıç kapısındaki incelemeden sonra Lefke Belediyesi’nde bir sohbet toplantısı yaptı. Burada konuklara ceviz ve turunç macunuyla, portakal ikram edildi.

Burada konuklara hitaben bir konuşma yapan ve Aplıç kapısının bölge için önemine işaret eden Belediye Başkanı Aziz Kaya, 1960’lara kadar 52 köyüyle çok önemli bir bölge olan Lefke bölgesinin, daha sonra adeta bir “çıkmaz sokak” ve “çıkmaz yol” olarak görüldüğünü anlattı.

Üniversitesiyle (LAÜ), ilçe olmasıyla, Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanıyla büyük bir potansiyele sahip Lefke’nin, KKTC’deki tarımsal üretimin %35’ine imza attığını kaydeden Kaya, turizm çalışmalarıyla bölgeyi daha da hareketlendirerek her iki tarafa da faydasının görülmesini istediklerini söyledi.

Kaya, baraj bölgesinde iki toplumlu bir festival yapılması için Büyükelçi Tomova’dan destek talebinde bulundu.

ACENDU KİLİSESİ’Nİ ZİYARET

Heyet daha sonra Lefke’de yıkılmaya yüz tutmuş ve restorasyona ihtiyaç duyan Acendu Kilisesi’ni de ziyaret ederek durumunu gördü.