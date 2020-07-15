Bedelli Askerlik Yasa Tasarısı Halkın Bilgisine Sunuldu

Hükümetin, bedelli askerlik mükellefiyetlerinin yerine getirilmesinde kolaylık sağlanması amacıyla hazırladığı Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.



Bakanlar Kurulu’nun, koronavirüs salgını nedeniyle bedelli askerlik yükümlülerinin, askerlik hizmetlerinin yerine getirilmesi ve geriye kalan bedelli miktarın ödenmesine ilişkin ortaya çıkan ve/veya çıkacak ciddi sıkıntılara çözüm olarak hazırladığı tasarıyla ilgili görüş ve önerilerin, 7 gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na iletilmesi gerekiyor.

Genel gerekçesine göre tasarı, KKTC yurttaşı olup bedelli askerlik hakkını elde etmiş ve/veya 31 Aralık 2020 tarihine kadar elde edecek olanlara yönelik, bu hizmeti yerine getirme şartlarının yeniden düzenlenmesi gerekliliğiyle hazırlandı.



6 BİN STERLİN ÖDEMEYLE MÜKELLEFİYET YERİNE GETİRİLEBİLECEK

Dünyayı etkisi altına alan pandeminin 2020 sonuna kadar etkili olacağı ihtimalinden hareketle hastalığın yayılımını önlemek ve/veya birliklerdeki asker sayısını kontrol altında tutmak amacıyla mevcut Yasa'da düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu belirtilen tasarının genel gerekçesine göre, Yasa'nın 1 Ocak 2016’dan önce KKTC’den ayrılıp bir yabancı ülkeye giden ve 1 Ocak 2016’da saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya firar durumunda olan ve müracaat tarihine kadar da saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya firar durumunda bulunanlara ilişkin kurallarda da düzenlemeye gidiliyor. Bu durumdaki kişiler, 6 bin Sterlin ödeme yapmak suretiyle mükellefiyet hizmetlerini yerine getirebilecek.



1 Ocak 2016 yılından önce KKTC’den ayrılıp bir yabancı ülkeye giden ve 1 Ocak 2016’da saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya firar durumunda olan ve müracaat tarihine kadar da saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya firar durumunda bulunanlara ilişkin kurallarda da düzenleme getiren tasarıya göre, Askerlik Yasası uyarınca statüsü çıkmaza giren ve yurtdışında yaşayan kişiler başvurarak yasadan yararlanabilecek.



Tasarıda, Askerlik Yasası uyarınca Bedelli Askerlik hizmetinin ilk 15 günlük süresini yerine getirip, ikinci 15 günlük hizmet süresini tamamlamamış olanlara ilişkin de, hastalığın yayılım riskini azaltmak amacıyla düzenleye gidildi.



YABANCI ÜLKEDE DOĞANLAR İÇİN BİN STERLİN

İlaveten, esas Yasa'nın 14'üncü maddesi uyarınca hak kazanmış olanların, mükellefiyet şartlarında düzenleme yapılarak, mükellefiyet hizmetlerini yaptıkları 1000 Sterlin tutarındaki ödeme ile yerine getirmiş sayılmalarının düzenlenmesine yönelik değişiklik maddesi hazırlandı. Esas Yasa'da 3 bin sterlin olan bu meblağ azaltılarak Kıbrıs asıllı Türk anne veya babadan yabancı bir ülkede doğan ve doğduğu veya yerleştiği yabancı ülkede askerlik çağına kadar ikamet eden KKTC yurttaşları (Türkiye'de yerleşik çift uyruklu TC-KKTC hariç) ile 12 yaşını tamamladığı tarihten önce anne veya babası ile Kıbrıs'tan ayrılan ve gittiği yabancı ülkeye yerleşerek askerlik çağına kadar yurt dışında ikamet eden KKTC yurttaşları (Türkiye'de yerleşik çift uyruklu TC-KKTC hariç) kişilerin ülkeye dönüp askerlik mükellefiyetlerini yerine getirmelerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.



Tasarıdaki bu düzenlemelerle getirilecek uygulama, 2022’de son bulacak. Ancak kişilerin ülkeye dönüp askerlik mükellefiyetlerini yerine getirmelerini kolaylaştırma anlamında fayda sağladığının değerlendirilmesi durumunda, kalıcı bir düzenleme olarak esas yasaya dahil edilmesi gündeme gelebilecek.