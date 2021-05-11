Bengihan:Meclis’te başlatılan grevi ertelediler,hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulması için çalışanları ek mesaiye çağırdılar

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hükümetin Meclis’te başlattıkları grevi 60 gün erteleyip, hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasıyla ilgili tasarının komitede görüşülmesi için çalışanları ek mesaiye çağırdığını belirterek buna tepki gösterdi.

KTAMS’tan yapılan yazılı açıklamada, hükümetin grevi erteleyerek, çalışanları işe çağırdığı ileri sürüldü.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümetin bu hamlesini ‘gözü kararmışlık’ olarak niteleyerek, ek mesaiye gitmeyeceklerini açıkladı.

Bengihan, “Hiç utanmadan çalışanları 14.30’da ek mesaiye çağırdılar. Ne pahasına olursa olsun, yasayı komiteye getirip geçirmek istiyorlar. Adeta gözleri dönmüşçesine hareket ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Meclis’te ek mesai çalışmama eylemi başlattıklarını kaydeden Bengihan, hükümetin antidemokratik anlayışına boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Bengihan, faşizan ve yasakçı bir anlayışla hareket ettiğini öne sürdüğü hükümetin, verilen emirleri yerine getirmek adına, çalışana ve vatandaşa kulaklarını tamamen tıkadığını iddia etti.

Bengihan, “Halk ve emek düşmanı bu anlayışla mücadelemiz devam edecektir. Yapılan haksız ve adaletsiz uygulamalara asla ama asla boyun eğmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.