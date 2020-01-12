Bertan Zaroğlu:Sayın Baybars onurlu bir tercih ortaya koyup istifa eder mi ?..

Bilindiği gibi; Başbakan Sn. Ersin Tatar bu sabah yaptığı açıklama ile Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi imar planı Yasası’nı yasal sürecin doğru işletilmemesi plan üzerindeki teknik tartışmaların halen sürmesi en önemlisi de, plan üzerinde toplumsal bir uzlaşı sağlanamaması nedenleriyle, resmi gazetede yayınlatmayacağını bu nedenle de, Plan’ın yürürlüğe girmeyeceğini açıklamıştır..

Yine aynı açıklama da yer alan; “planla ilgili toplumsal bir uzlaşının maalesef henüz sağlanamadığı" şeklinde bir tespit yer almaktadır bizler de; bu tespite en baştan beri aynen katıldığımızı, her vesileyle toplum nazarında defalarca ifade etmiş bir parti olarak aynen katıldığımızı ifade ediyor Sn. Ersin Tatar'ı da, bu planı reddederek, toplumun istekleri doğrultusunda doğru bir duruş sergilemiş olması nedeniyle, yürekten kutluyorum…

Bu ülkeye bir imar planı, elbette ki gereklidir. Ancak rayından çıkmış, doğrudan Rant planına dönüşmüş bu imar planına karşı toplumsal seferberlik ilan edilmesine vesile olup, bu büyük mücadeleye verdiğimiz katkıdan ötürü de gururluyuz..

Tam da bu noktada; kamuoyu nezdinde sormak isteriz ki çok büyük rant iddialarına rağmen, planın yasalaşması için varını yoğunu ortaya koyan İç İşleri Bakanı sayın Baybars, bu karar sonrası acaba onurlu bir tercih ortaya koyarak istifa eder mi? yoksa masa altına saklanmaya devam mı edecek?

Takdir kamuoyunundur..

Bertan Zaroğlu

YDP Genel Başkan Yrd Ve Lefkoşa Mv.