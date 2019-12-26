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Beş yıldızlı hayvan otelinde boş oda kalmadı

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Bursa’da iki yıldır faaliyet gösteren ‘kedi-köpek oteli’nde yılbaşı nedeniyle yer kalmadı.
Beş yıldızlı hayvan otelinde boş oda kalmadı

Nilüfer ilçesinde bulunan Evcilim Kedi ve Köpek Oteli’ne tatil ve iş gezileri zamanlarında çok sayıda köpek ve kedi bırakılıyor.hayvan-otel1.jpg

Beş yıldızlı otel, bu yılbaşında da misafirlerini ağırlıyor. Otelde doluluk yüzde 100’e ulaştı. Otele kediler için günlük 75 lira, köpekler için boyutlarına göre 100-150 lira ödeniyor.

Hayvan sahipleri, kameradan hayvanlarını 24 saat izleyebilirken, otele bırakılan kedi ve köpekler, ilk olarak genel sağlık kontrolünden de geçiyor.

Otelin işletme sahibi veteriner ekim Cemal Kuruoğlu, hayvanlara kreş hizmeti de verdiklerini ifade etti. Kuruoğlu, oteldeki 32 odanın yılbaşına 15 gün kalan olduğunu söyledi.

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