Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 10 Kişiyle Dağıttı!

Nefesleri kesen dev derbide zafer Beşiktaş’ın! Süper Lig’in 27. haftasında şampiyonluk yarışı veren iki ezeli rakibin karşı karşıya geldiği mücadelede Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe’yi 4-2 mağlup etti.

Kadıköy’de 1-0 geriye düşen ardından da 10 kişi kalan Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş arka arkaya bulduğu 4 golle Fenerbahçe’yi dağıttı!

FENERBAHÇE YİNE DERBİ KAZANAMADI

Lider Galatasaray’ın arkasında zirve yarışını amansız şekilde takip eden Fenerbahçe, seyircisi önünde hem öne geçmesine, hem de rakibinin eksik kalmasına rağmen yine derbi kazanamadı.

Oyuna sonradan giren Redmond 3 asist, 1 golle muhteşem bir performans ortaya koydu ve Fenerbahçe’yi adeta tek başına yıktı.

PENALTI İLE ÖNE GEÇTİ

Mücadeleye çok iyi başlayan Fenerbahçe’de ilk yarıda muhteşem bir performans ortaya koyan Arda Güler penaltı aldırdı. Ceza sahası içine müthiş çalımlarla giren genç yetenek Onur Bulut’un müdahalesi ile yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

41’de topun başına geçen Enner Valencia derbide perdeyi açarken sarı lacivertlileri soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

İkinci yarıda ise adeta Beşiktaş fırtınası yaşandı. 51’de Welinton kaleci ile karşı karşıya kalan Valencia’yı düşürdü. Fenerbahçe bir kez daha penaltı kazandı.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

Welinton yaptırdığı penaltı sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Derbide bir kez daha penaltıda topun başına geçen Ekvadorlu golcünün vuruşu direkten dışarıya gitti.

58’de Beşiktaş’ın dönüşünün ateşini Cenk Tosun yaktı. Oyuna sonradan giren Redmond’un ortasına iyi yükselen milli golcü maça denge getiren golü attı.

62’de Redmond’dan aldığı harika pasla kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Cenk Tosun bir kez daha ağları havalandırarak Beşiktaş’ı öne geçirdi.

REDMOND FİŞİ ÇEKTİ

Kadıköy tribünleri arka arkaya yenen 2 golle adeta şoka girerken gecenin yıldızı Nathan Redmond 75’te ceza sahası dışından adeta bir füze yolladı ve Fenerbahçe’nin fişini çekti.

Durumu 3-1’e gerine 29 yaşındaki golcü Kartal’a maçı getiren isim oldu. 46’da Ghezzal’ın yerine oyuna dahil olan Redmond 2 asist, 1 golle maçın kaderini değiştirdi.

90+1’de son kez sahne alan Redmond 3. asistini yaparak Aboubakar’a da gol attırdı ve durumu 4-1 yaptı.

İRFAN CAN NOKTA KOYDU

Maçta son sözü Fenerbahçe adına İrfan Can Kahveci söyledi. Oyuna Arda’nın yerine giren İrfan attığı golle maçın skorunu belirledi: 4-2.

Kalan dakikalarda tribünlerde de bölünmeler yaşayan Fenerbahçe maçı çevirecek pozisyonları üretemedi ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 54 puanda kaldı, Beşiktaş ise 52 puana yükseldi. Sarı lacivertliler ile farkı 2 puana düşüren Kartal, liderlik yarışını bırakmadı.