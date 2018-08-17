Beşiktaş, Negredo'nun golüyle bir üst tura yükseldi

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu rövanş maçında ilk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, Avusturya ekibi LASK Linz ile deplasmanda karşı karşılaştı.
LASK Linz 42. dakikada Tetteh'nin attığı golle maçta 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. LASK Linz 68. dakikada Frieser'in attığı golle skoru 2-0'a getirdi.
Beşiktaş, 89. dakikada Negredo'nun attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Gol sevinci sırasında formasını çıkaran Negredo, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
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