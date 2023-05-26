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Beşiktaş’ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF başkan adaylığına hazırlanıyor

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Galatasaray Başkanı Özbek ile bir araya gelip samimi görüntüler veren Ahmet Nur Çebi’nin, TFF başkan adaylığı için kulüplerin temsilcileri ile görüştükten sonra kararını kamuoyuna duyurması bekleniyor.
Beşiktaş’ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF başkan adaylığına hazırlanıyor

Türk futbolunu, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeni bir seçim süreci bekliyor.

TFF genel kurulu, 22-23 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Kongreye 1 aydan az süre kala, başkan adayları belli olmaya başladı. Ancak kulislerde adı geçenlerin çoğu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bekliyor. Türk halkının Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında yapacağı tercih, TFF başkan adayları için de belirleyici olacak.

Ancak Cumhurbaşkanı kim olursa olsun, TFF başkan adaylığını açıklamaya hazırlanan bir isim var.

KULİS ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Türk futbolu ile ilgili açıklamalarında çoğu kez ‘adalet' vurgusu yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, TFF'nin patronluğuna hazırlandığı ve bunun için kulis çalışmalarına başladığı belirtiliyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile birlikte.

Önceki gün Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ev sahibi olduğu ‘Milli Takımlar Gala Gecesi'nde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya gelirken samimi görüntüler veren Çebi'nin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve diğer Süper Lig kulüplerinin patronları ile görüştükten sonra adaylığını açıklaması resmen kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi.

İKİ ADAY BELLİ, AĞAOĞLU DA OLABİLİR

TFF’nin mevcut patronu Mehmet Büyükekşi, yeniden başkan adayı olacak.

Hatta Büyükekşi'nin kulüplere bu konuda bir yazı göndererek destek beklediği iddia edilmişti. Futbol camiasının aşina olmadığı Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, başkanlığa aday olduğunu duyurmuştu.

Trabzonspor'un eski patronu Ahmet Ağaoğlu ile Murat Aksu, TFF başkanlığı için adı geçen ve öne çıkan isimlerden.

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