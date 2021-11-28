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Beşiktaş'ta ŞOK! Mert Günok'tan kötü haber

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Giresunspor maçının son dakikalarında sakatlanan Beşiktaş'ın 32 yaşındaki deneyimli kalecisi Mert Günok'un sol diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması tespit edildi. Günok'un 6 aylık tedavi sürecine gireceği belirtiliyor.
Beşiktaş'ta ŞOK! Mert Günok'tan kötü haber

Beşiktaş Kulübü, dün oynanan GZT Giresunspor maçında sakatlanarak oyunu sedyeyle terk eden Mert Günok'un sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın son dakikalarında sakatlanan Beşiktaş'ın 32 yaşındaki deneyimli kalecisi Mert Günok, stattan ambulansla ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın GZT Giresunspor ile Vodafone Park'ta oynadığı müsabakada, sol dizinde meydana gelen rotasyonel yaralanma sonrası oyuna devam edemeyen kalecimiz Mert Günok'un MR görüntülemesinde, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması saptanmış olup oyuncumuzun tedavi sürecine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Mert Günok’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.

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