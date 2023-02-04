Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye tepki!

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor ile sahasında karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu mücadeleye en son Gaziantep FK-Beşiktaş maçını yöneten Atilla Karaoğlan’ın atanmasına Twitter’dan imalı paylaşım yaptı.

Maçın hakeminin Karaoğlan olmasının ardından 25 Aralık’ta oynanan maçın VAR kayıtlarını paylaşan Fenerbahçe’ye Beşiktaş’tan tepki gecikmedi.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “25.12.2022 tarihinde Gaziantep FK ile oynadığımız maçın hakemini, haklı kararında dik durmasına rağmen kendi maçı öncesi algı yaratmak amaçlı kullananlara önerimiz, önlerindeki maça çıkıp şerefiyle hakkıyla mücadele etmeleridir.” ifadeleri kullanıldı.

GAZİANTEP’TE YAŞANANLAR

N'Koudou rakibine kafasıyla müdahalede bulunurken Kitsiou o hareket sonucu yere düştü. Yaşanan gerilimin ardından N'Koudou'ya sarı kart çıktı. Gaziantepli oyuncular ve teknik heyet pozisyonun kırmızı kart olması gerektiğini söyleyerek uzun süre itiraz etti.

Ardından hakem Atilla Karaoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası kenara gelerek pozisyonu izledi ancak sarı kart kararını değiştirmedi. Yaşananlar sonrası sosyal medyada büyük tartışma yaşandı.