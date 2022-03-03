  • BIST 2.023,29
  • Altın 877.689
  • Dolar 14.1321
  • Euro 15.6279
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Beyaz Saray, Ukrayna İçin Keseninin Ağzını Açıyor

» »
Beyaz Saray, Ukrayna'ya 'insani yardım' başlığı altında 10 milyar dolarlık destek göndermek için harekete geçtiğini duyurdu.
Beyaz Saray, Ukrayna İçin Keseninin Ağzını Açıyor

Beyaz Saray, Rusya’nın Ukrayna’daki ilerlemesini sürdürürken milletvekillerinden Ukrayna’ya 10 milyar dolarlık insani yardımı onaylamalarını istedi.

Beyaz Saray yetkilileri, Covid-19’a odaklanması beklenen acil ödemelerin bir bölümünün Ukrayna’ya aktarılmasını talep etti.

Milletvekilleri şu anda uzun vadeli bir finansman anlaşması üzerine müzakereler yürütürken, sonuç 11 Mart’ta belli olacak.

Yapılan oylama sonucunda Ukrayna’ya aktarılan fonların nihai bir anlaşmaya bağlanması bekleniyor.

DAHA FAZLA FİNANSMANA İHTİYAÇ DUYULABİLİR

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi direktörü Shalanda Young’dan Çarşamba günü gönderilen resmi talepte “Rusya’nın haksız ve sebepsiz işgali nedeniyle Ukrayna ve Orta Avrupa ortakları için 10 milyar dolarlık ek insani, güvenlik ve ekonomik yardıma acil ihtiyacı ortaya koyuyor” ifadeleri kullanıldı.

Young, Ukrayna için ilk 10 milyar dolarlık talebin “acil ihtiyaçları” karşılayacağını ve daha fazla finansmana ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.

‘UKRAYNA’NIN İHTİYAÇLARINA DESTEK OLMALIYIZ’

Young, “Ukrayna’daki hızla gelişen durum göz önüne alındığında, zamanla ek ihtiyaçların ortaya çıkabileceğini tahmin ediyorum. Bu finansman talebi, idarenin şu anda kaynak gereksinimlerine ilişkin bilgilerine dayanmaktadır ve bu acil ihtiyaçların ötesinde kaynak gereksinimlerini değerlendirirken Kongre ile iletişim halinde olacağız” dedi.

Talepte, ABD askeri birimleri, ABD Avrupa Komutanlığı ve NATO Mukabele Gücü için 1,8 milyar dolar, siber güvenlik ve diğer savunma desteği için 1,3 milyar dolar dahil olmak üzere Savunma Bakanlığı’ndan 4,8 milyar dolar talep ediyor.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) için, gıda ve diğer destekler gibi insani yardım için 2,8 milyar dolar, Dış Askeri Finansman programı aracılığıyla 500 milyon dolar askeri yardım ve 1,8 milyar dolar ekonomik olmak üzere 5 milyar dolar yardım çağrısında bulunuyor.

Young, “Hükümetin devamlılığını ve Ukrayna halkının direncini ve ayrıca bölgedeki acil ihtiyaçları desteklemeye yardımcı olmalıyız.” dedi.

LİDERLER, UKRAYNA’YI GÖRÜŞECEK

Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden’ın Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile Ukrayna krizini görüşeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada “Liderler, Ukrayna’ya karşı yürütülen savaşı ve bunun ülkeler üzerindeki etkisini konuşacaklar” ifadesi kullanıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye’ye etkileri: “Erdoğan için korkutucu olabilir”02 Mart 2022 Çarşamba 14:21
  • Biden’ın dili sürçtü, Ukraynalılara ‘İran halkı’ dedi02 Mart 2022 Çarşamba 14:01
  • Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, Rusya’ya destek01 Mart 2022 Salı 21:15
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Bu Savaş Putin’in Kendi Tercihi01 Mart 2022 Salı 20:04
  • Fethullah Gülen video çekti, hasta olduğunu açıkladı01 Mart 2022 Salı 12:19
  • ABD: Rusya Henüz Ukrayna’da Hava Üstünlüğünü Elde Edemedi28 Şubat 2022 Pazartesi 20:56
  • BM: Son günlerde 150 binden fazla kişi Ukrayna'yı terk etti, çoğunluğu Polonya, Macaristan, Moldova ve Polonya'ya gidiyor26 Şubat 2022 Cumartesi 19:21
  • ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek26 Şubat 2022 Cumartesi 16:17
  • Brezilya'daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 217'ye Çıktı26 Şubat 2022 Cumartesi 11:40
  • ABD'nin Zelenskiy'e Tahliye Teklifinde Bulunduğu İddiası26 Şubat 2022 Cumartesi 10:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti