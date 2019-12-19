Beyoğlu Belediyesi yılbaşında pompayla gül kokusu sıkacak

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstiklal Caddesi'nde yeni yıl hazırlıklarını anlattığı açıklamasında "Müzik durakları ile kulağa kitap ettik. Burun için de koku planladı" dedi ve "pompa ile etrafa" lavanta ve gül kokusu sıkacaklarını belirtti.

'BURUN İÇİN DE KOKU PLANLANDI'

Yıldız yılbaşı hazırlıklarına dair şunları söyledi:

“Işıklandırma ve yeşillendirme yapacağız. Daha ışıl ışıl bir İstiklal Caddesi olacak. Sokak sanatçıları için 16 farklı nokta belirledi ekiplerimiz. Burada önceliğimiz müziklerin birbirine karışmaması. Üzerinde solfej işareti olan duraklar yapacağız. Müzisyenler oralarda çalacak. Bütün İstiklal Caddesi boyunca hoş müzikler kulağınıza gelecek. Işıklandırmayı yaptık, gözlerine hitap ettik. Müzik durakları ile kulağa kitap ettik. Burun için de koku planladı. Yerli yabancı turistler buradan geçerken hoş bir koku alsın istedik. Bir pompa ile etrafa lavanta kokusu, gül kokusu yayalım, dedik. İstiklal Caddesi mis gibi koksun. Işıl Işıl bir Beyoğlu, mis gibi kokan bir Beyoğlu ve yeşil bir İstiklal Caddesi hedefledik.”

Yıldız ayrıca yapılan ışıklandırmaların yılbaşına özel olmayacağını, bütün yıl kalacağını söyledi.