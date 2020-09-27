  • BIST 1.124
  • Altın 458,727
  • Dolar 7,6460
  • Euro 8,8844
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKKTC'de Coronavirüs: 26 Eylül'de 6 pozitif vaka

Beyoğlu'nda Faslı çifte gasp dehşeti! 2 bin dolarla kaçtılar

»
İstanbul Beyoğlu’nda Galata Kulesi yakınlarında gezen Faslı aile, bebek arabalarına çarpan kişiler tarafından gaspedildi. Çiftin yaklaşık 2 bin dolarını alan gaspçıların aileyi takibi, kovalamaca, kaçışları güvenlik kameralarına yansıdı.
Beyoğlu'nda Faslı çifte gasp dehşeti! 2 bin dolarla kaçtılar

Olay saat 12 30 sıralarında Galata Kulesi sokakta meydana geldi. Faslı çift, üç yaşındaki çocukları ile dolaşırken bir otomobil ile yaklaşan şüpheliler, bebek arabasına çarptı. Çift, sürücü ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada şüpheliler, çifti darp ederken çantalarındaki yaklaşık 2000 doları da alıp kaçtı. Şüphelilerin aileyi takibi, çiftin şüphelilerin aracının önünü kesmeye çalışması, otomobilin kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Çevredeki bir görgü tanığı, kavga zannettiği bir gürültü duyduğunu, olay yerine geldiğinde ise bir otomobilin bebek arabasına çarptığını öğrendiğini belirterek, "Adamın 2000 dolarını alıp kaçmışlar" dedi.

Faslı ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis plakasını tespit ettiği otomobille kaçan şüphelileri arıyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Helikopterden atılan Servet Turgut 17 gündür yoğun bakımda27 Eylül 2020 Pazar 16:05
  • Erdoğan: İHA alanındaki başarıyı otomobil ve uçan arabalarda yakalayacağız27 Eylül 2020 Pazar 16:04
  • Gözaltına alınan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen: Hırsızlığa geçit vermeyecek bir yol açtık27 Eylül 2020 Pazar 15:55
  • Gözaltına alınan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen: Hırsızlığa geçit vermeyecek bir yol açtık27 Eylül 2020 Pazar 15:47
  • TC Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü27 Eylül 2020 Pazar 15:04
  • T.C. Sanayi Bakanı Demir, "Savunma sanayii olarak tüm imkanlarımız kardeş Azerbaycan'ın emrinde"27 Eylül 2020 Pazar 12:58
  • Operasyonda şok! Gizli geçitte basıldılar26 Eylül 2020 Cumartesi 20:59
  • Kendilerini filyasyon ekibi olarak tanıttılar 17 yaşındaki kızı kaçırdılar26 Eylül 2020 Cumartesi 15:31
  • 20 milyon liralık vurgun iddiası!26 Eylül 2020 Cumartesi 15:29
  • LPG ithalatı temmuzda yüzde 27,5 arttı26 Eylül 2020 Cumartesi 14:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti