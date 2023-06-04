Bilimsel araştırma: Mars’ta yaşam mümkün ama sadece dört yıllığına

Yapılan araştırmalar, insanlığın Mars'ta yaşayabileceğini ancak bunun sadece belirli bir zaman dilimiyle kısıtlı olduğunu ileri sürdü.

Mars’a yapılacak bir insan seferi, uzun süredir uzay kaşiflerinin radarında. Ancak ABD’li bilim insanları, Mars’a yerleşen insanların sadece dört yıl kalabileceğini, daha fazla zaman geçirirlerse ortamın radyasyon açısından güvensiz hale geleceğini söylüyor.

Daily Mail’in haberine göre, bilim insanları, iki yıl önce spermlerin Mars’ta 200 yıla kadar hayatta kalabilmesi nedeniyle insanların Kızıl Gezegen’de üreyebileceklerinden bahsediyordu.

Ancak, şimdi uzmanlar, insanların gezegendeki herhangi bir görev için dört yıldan fazla harcamamasını tavsiye ettiğinden, bu umutların kısa ömürlü olabileceği görülüyor.

RADYASYON MİKTARI YÜKSELİYOR

Advancing Earth and Science Journal’da yayınlanan bulgularda, “Mars’a potansiyel bir görevin yaklaşık dört yılı geçmemesi gerektiğini tahmin ediyoruz. Bu çalışma, uzay radyasyonunun Mars’a insan misyonu için katı sınırlamalar getirdiğini ve teknolojik zorluklar sunduğunu gösteriyor” denildi.

ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi UCLA ekibi tarafından yürütülen diğer araştırmalar, Mars’a gidip gelen bir uzay aracının gidiş-dönüş sırasında yeterli korumayı sağlaması gerektiğini buldu.

Bununla birlikte, uzay aracının yapıldığı malzeme çok kalınsa, aslında ikincil radyasyon miktarını da artırabilir.

Diğer bir bulgu da, Dünya’yı terk etmek için en iyi zamanın Güneş aktivitesinin zirvede olduğu zamanı içeriyordu. Bunun nedeni de “solar maksimum”un en az tehlikeli seviyede olması olarak açıklandı.